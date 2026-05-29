Wall Street отваря с леки ръстове, Nasdaq е напът да завърши месеца с повишение от 8%*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва с леки ръстове, докато цените на петрола се понижават, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average, широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite нарастват с по 0,2%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,64% до 92,17 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,34% до 87,71 долара за барел.

По-рано стана ясно, че САЩ и Иран предварително са се съгласили да удължат временното примирие помежду си с 60 дни. Според източник, запознат със ситуацията, американският президент Доналд Тръмп все още не е одобрил условията на споразумението, след като Axios съобщи, че корабоплаването през Ормузкия проток ще бъде „неограничено“.

Въпреки това вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че е твърде рано да се каже „дали и кога“ ще бъде постигната сделка с Иран. По-рано финансовият министър Скот Бесънт каза само, че „екипите водят преговори“, когато беше попитан дали е постигнато временно споразумение.

И трите основни индекса са напът да завършат седмицата на по-високи нива, като технологично доминираният Nasdaq Composite води с ръст над 2%. S&P 500 е нараснал с над 1% за седмицата, докато индустриалният Dow отчита повишение от под 1%.

В петък е последната търговска сесия за май, като трите бенчмарка ще отчетат ръстове и за месеца. S&P 500 е нагоре с почти 5%, Dow е напът към ръст от 2%, а Nasdaq се представя най-силно с очакван месечен ръст от 8%.

Кейт Мур, главен инвестиционен директор в Citi Wealth, смята, че подемът на пазара може да продължи да се определя повече от силния ръст на печалбите, отколкото от новините за напрежението в Близкия изток.

„Мисля, че голяма част от възстановяването, което видяхме след дъната през март, беше приемането, че в даден момент ще има решение, но очевидно обхватът и времето му все още са неизвестни“, посочва тя. „Наистина смятам, че това, което движи пазара нагоре, е силата на технологичните печалби“.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,449%, а тази по 30-годишните - до 4,984%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, остава без промяна на ниво от 99,018 пункта.

Златото поскъпва с 0,56 на сто и се търгува на цена от 4558 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.