Иран и САЩ със сделка за удължаване на примирието, очаква се одобрението на Тръмп

САЩ и Иран са постигнали споразумение за удължаване на примирието и отмяна на ограниченията за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщава Ройтерс, позовавайки се на вътрешни източници. Американският президент Доналд Тръмп обаче все още не го е одобрил, а иранските държавни медии съобщиха, че то още не е финализирано.

Според четирима запознати източници споразумението ще удължи примирието с още 60 дни и ще позволи движението по стратегическия воден път, докато преговарящите се занимават с трудни въпроси като ядрената програма на Иран.

Ако бъде одобрено от ръководствата във Вашингтон и Техеран, това ще бъде най-голямата стъпка към мира от началото на конфликта на 28 февруари. Новината за възможното споразумение стана ясна след поредица от ответни атаки между двете страни – последният подобен инцидент от влизането в сила на примирието в началото на април.

Тръмп все още не е одобрил споразумението, посочват източниците. Иран все още не е коментирал новината за предложеното споразумение, за което първи съобщи Axios.

Иранската информационна агенция „Тасним“, цитирайки източник, близък до преговорния екип, заяви, че текстът на споразумението все още не е финализиран или потвърден.

„Все още не сме стигнали дотам, но сме много близо и ще продължим да работим по въпроса“, заяви пред репортери във Вашингтон вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

„Не мога да гарантирам, че ще стигнем дотам, но в момента се чувствам доста оптимистично настроен“, каза Ванс.

Администрацията на Тръмп няколко пъти заяви, че споразумение за прекратяване на боевете е близо, но Иран оспорваше или омаловажаваше твърденията.

Споразумението ще гарантира неограничен морски трафик през пролива и ще изисква САЩ да отменят блокадата над иранските пристанища. САЩ също така ще отменят някои санкции върху продажбите на ирански петрол.

Тези съобщения предизвикаха спад в цените на петрола, подхранван от надеждите за евентуално отваряне на Ормузкия проток – ключов транзитен маршрут за около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

По-рано Централното командване на САЩ съобщи, че силите му са свалили пет ирански атакуващи дрона и са нанесли удар по наземна контролна станция в пристанищния град Бандар Абас, която е била напът да изстреля шести. След това кувейтските сили са пресекли балистична ракета, изстреляна към страната, в която се намира голяма американска база.

Американски представител също така заяви, че никакви американски самолети не са били свалени близо до Бушер, Иран, опровергавайки съобщение на иранската държавна телевизия, че там е бил свален американски самолет.

Инцидентите, макар и ограничени, подчертаха неустойчивостта на преговорите за превръщане на крехкото примирие в трайно споразумение за прекратяване на тримесечната война, която отне живота на хиляди хора и обърка световните енергийни пазари.

Американски представител, говорил при условие за анонимност, заяви, че ударите са били отбранителни и са имали за цел да запазят примирието.

Корпусът на ислямската революционна гвардия заяви, че е нанесъл удари по американската база, отговорна за атаката в Бандар Абас, и че всяко повторение ще доведе до „по-решителна реакция“, съобщи агенция „Тасним“.

Кувейт осъди нападението и поиска от Иран незабавно да прекрати това, което определи като сериозно ескалиране на напрежението.

Насилието, което е второто избухване на напрежение тази седмица, съвпадна с мюсюлманския празник Ейд ал-Адха (Курбан байрам), отбелязван в целия регион, където редица държави са въвлечени в конфликта.