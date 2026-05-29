ЕК е готова да освободи 16,4 млрд. евро от спрените евросредства за Унгария

Унгария и ЕК са постигнали политическо споразумение по необходимите законови промени, посочи премиерът Петер Мадяр

16:31 | 29.05.26 г.
Петер Мадяр и Урсула фон дер Лайен на съвместната си пресконференция. Снимка: EPA/OLIVIER HOSLET
Унгария ще може да получи 16,4 милиарда евро от спрените средства от европейския бюджет. Това съобщи в петък председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пресконференция след среща с унгарския премиер Петер Мадяр, цитирана от БТА.

Той поясни, че Унгария и ЕК са постигнали политическо споразумение по необходимите законови промени, за да може неговата страна да започне да получава преводите от ЕС. По неговите думи това е огромен успех и предвижда приход, равен на 13 на сто от националния бюджет.

Премиерът уточни, че от Унгария се очаква да промени законите за борба с корупцията и за създаване на комисия за отнемане на противозаконно придобито имущество. Мадяр обеща много бързо неговата страна да се присъедини към Европейската прокуратура. Постигнахме исторически пробив и сме много благодарни, каза той.

Вече усещаме силен вятър на промяната в Унгария, 12 април ще остане в паметта ни дълго, унгарците направиха ясен избор за Европа и демокрация, каза Фон дер Лайен. Ще работим за доброто на Унгария и на ЕС, много работа беше свършена за кратко време, пазарите забелязаха това, посочи тя.

Мадяр пристигна в Брюксел в четвъртък, за да договори деблокирането на европейските фондове, които бяха замразени по време на управлението на предишните правителства на премиера Виктор Орбан.

