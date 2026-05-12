Унгария има план да е готова за еврото до пет години

Следващият финансов министър на Унгария обеща страната да изпълни всички критерии за влизане в еврозоната за пет години в рамките на радикалната смяна на икономическата политика на страната след 16-годишното управление на Виктор Орбан.

Правителството на новия премиер Петер Мадяр готви пълно оттегляне от данъчното и икономическо планиране на предишната администрация и е напът да се възползва от всички 10,4 млрд. евро от европейската програма за възстановяване преди крайния срок в края на август. Това обяви избрания за финансов министър Андрас Карман по време на парламентарно изслушване във вторник, цитиран от Bloomberg.

По-предвидима и прозрачна фискална политика, подобрена бизнес среда и преминаване към икономически модел, основан на знанията, а не на полагането на труд и по-слабата валута, са факторите в сърцето на промените, заяви бившият мениджър в Erste Bank.

Унгарският форинт отчете едно от най-добрите ралита за валута от развиващите се пазари тази година на фона на залозите на инвеститорите, че новото правителство ще подкрепи икономическия растеж и ще обърне посоката на страната към еврото.

Новият кабинет планира да внесе промени в тазгодишния бюджет до края на лятото, преди да приеме фискалния план за догодина през есента, основавайки се на „консервативни“ прогнози.

И макар някои индустриални данъци да не могат да бъдат отменени веднага, правителството ще се опита да направи налозите по-равнопоставени между отделните индустрии и между хората с ниски и най-високи доходи.