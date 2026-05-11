Унгария ще направи одит на парите за разширяване на АЕЦ "Пакш"

Номинираният за министър на икономиката и енергетиката на Унгария Ищван Капитани ще направи проверка на проекта за разширяване на АЕЦ "Пакш", пише Ройтерс. Той се изпълнява от руската корпорация "Росатом", която спечели търг, провел се през 2014 година.

Изграждането на два нови блока получи одобрението на Европейската комисия след задълбочен анализ за допустимост на финансирането - по-голямата част от него е правителствен заем от Русия, а останалите средства се осигуряват от унгарското правителство. Общо стойността на двата реактора от типа ВВЕР 1200 е 12,5 млрд. евро. В момента в централата работят четири блока от типа ВВЕР 440, които осигуряват около половината от потребяваната електроенерегия в страната, но поетапно ще бъдат изваждани от експлоатация до 2032-2037 година.

"Нуждаем се от прозрачна ядрена стратегия", коментира Капитани, анонсирайки одита. Според него има класифицирани договори и документи по проекта, които все още не са разгледани от правителството. Строителството на новите реактори беше одобрено и договорено с руската страна от бившия вече премиер Виктор Орбан.

Новият премиер на Унгария Петер Мадяр коментира преди време, че цената на проекта изглежда завишена, а от "Росатом" съобщиха, че са готови да се обосноват. "Числата са нещо рационално и ние можем да обясним и да ги потвърдим, ако унгарските клиенти имат нужда от това", отбелязаха от руския ядрен гигант в изявление.

В същото време Будапеща е категорична, че ще продължи да развива ядрената енергия.

Номинираната за външен министър Анита Орбан пък отбеляза, че целта на новото правителство е равнопоставени отношения с Русия. "Русия ще продължи да бъде наш партньор, но отношенията не могат да бъдат базирани на едностранна зависимост", допълни тя.

Унгария продължава да разчита основно на руските енергоресурси, разширявайки зависимостта си, докато останалата част от ЕС се отдръпват от Русия. Предишното правителство поддържаше близки контакти с Москва, като медийни публикации отбелязват, че бившият министър на външните работи Петер Сийярто често е информирал своя руски колега за взети решения в Брюксел.

Заради позициите си Будапеща беше в почти постоянен конфликт с Брюксел, пише още Ройтерс. Затова и Анита Орбан отбелязва, че страната ѝ трябва да си върне доверието на партньорите. Част от мерките са свързани с приемането на закони, които да гарантират независимостта на съдебната система, прозрачност на търговете за обществени поръчки и борба с корупцията.

Анита Орбан добави, че Унгария няма да праща войници или военна помощ за Украйна.