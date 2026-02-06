Унгария започна строителството на АЕЦ "Пакш 2" заедно с руската "Росатом"

На площадката на АЕЦ "Пакш" беше извършено полагането на първия бетон на новия блок, съобщава руската агенция ТАСС. С това се дава старт на проекта, за който решение за изграждане беше взето през 2009 година.

Няколко години по-късно правителството сключи договор за изграждане на новите мощности с руската "Росатом", като финансирането е със заем (в първоначален размер от 10 млрд. евро), гарантиран от руското правителство.

Проектът получи одобрението на Европейската комисия и в последните години унгарската страна се подготвяше за фактическия старт на строителството, изграждайки спомагателни сгради и други съоръжения на площадката.

В момента в АЕЦ "Пакш" работят четири реактора от типа ВВЕР 440. Според оценки отпреди няколко години те осигуряват към 50% от потребената електроенергия в страната. Сега плановете са да бъдат добавени още два реактора от типа ВВЕР 1200, които се планира да заместят излизащите от експлоатация реактори.

Очакванията са, че двата нови блока - пети и шести, ще бъдат въведени в експлоатация през 2032 година. Тогава ще бъде изведен първия блок, построен през 1982 година, а две години по-късно, през 2034 година, и втория блок на централата.

Газовата криза в Европа през 2022 година отново върна вниманието на Европа към ядрената енергия, заедно с проектите за възобновяеми енергийни източници. В повечето държави в Източна Европа, включително България и Словакия, обаче има пренасочване към американската Westinghouse като доставчик на технологията и избягване на "Росатом".

Унгария се смята за един от най-близките съюзници на руския президент Владимир Путин в Европа. Будапеща опитва да задълбочи енергийните връзки, увеличавайки покупките на природен газ и петрол въпреки санкциите, които въведе ЕС срещу тях заради войната, която Русия започна в Украйна.

Ядрената енергетика е една от областите, които Брюксел не санкционира заради голямата зависимост на държавите от Източна Европа от руските технологии.