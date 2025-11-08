Westinghouse ще доставя ядрено гориво на Унгария

Westinghouse Electric Company и унгарската държавна компания MVM Group са подписали договор за осигуряване на доставки на ядрено гориво за Унгария, съобщава изданието Business Wire. Медията цитира изявление на американската компания за ядрена енергетика, публикувано днес на страницата ѝ.

Партньорството ще осигури на ядрената електроцентрала край унгарския град Пакш надеждни доставки на ядрено гориво, произведено в Европа, пише БТА.

Доставките за Унгария на свежо ядрено гориво от Westinghouse са планирани да започнат през 2028 г., ако бъдат получени необходимите лицензи.

"Нашето споразумение с Westinghouse е ясен отговор на днешните енергийни предизвикателства и допълнително укрепва ролята на водещата базова електроцентрала в Унгария в доставките на енергия за вътрешния пазар. Тази стратегически важна стъпка ще направи експлоатацията на АЕЦ "Пакш" по-безопасна и по-гъвкава. Диверсифицираното снабдяване с ядрено гориво намалява външните рискове и осигурява предвидимост и достъпна енергия за семействата и корпоративните клиенти", коментира Карой Матрой, главен изпълнителен директор на MVM Group, цитиран в съобщението.

"Очакваме с нетърпение да доставим гориво на Westinghouse на АЕЦ "Пакш" и да работим с Унгария за постигането на целите ѝ за диверсификация на (доставките на ядрено) гориво", подчертава Тарик Чохо, президент на Westinghouse Nuclear Fuel.

"С този договор вече обслужваме всички оператори на реактори от типа ВВЕР в Европа и Украйна, като им помагаме да увеличат сигурността на доставките си", допълва той.

Westinghouse достави първите горивни касети за реактори ВВЕР на АЕЦ "Ривне" в Украйна, а след това и на АЕЦ "Ловиса" във Финландия.

По-рано тази година за първи път компанията извърши и доставки на гориво за реактори ВВЕР с мощност 440 мегавата за АЕЦ "Дуковани" в Чехия.

Ядрено гориво на Westinghouse използват още АЕЦ "Козлодуй" в България, АЕЦ "Темелин" в Чехия и украински атомни централи.

Сделката явно е част от отстъпките, които Унгария е направила пред САЩ, за да получи едногодишна отсрочка за доставките на руски петрол. Будапеща обяви снощи, че се е ангажирала да поръча и американски втечнен газ на стойност около 600 млн. долара.

Американският президент Доналд Тръмп изключи в петък Унгария от американските санкции срещу руския петрол, от който европейските страни са силно зависими. По-късно Белият дом уточни, че дерогацията ще важи за период от една година.

На пресконференция за унгарски медии, която унгарският премиер Виктор Орбан даде след разговора си с Тръмп, той потвърди, че Будапеща "получи пълно изключение от санкциите" върху руския газ, доставян на Унгария по тръбопровода "Турски поток", и на петрол, доставян по тръбопровода "Дружба". Вашингтон отменя и санкциите върху строителството на унгарската АЕЦ "Пакш-2" по проекта на руския гигант "Росатом".