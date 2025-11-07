Киев обеща да "направи всичко" да ограничи руския петрол в Европа, Орбан получи дерогация от САЩ

"Украйна ще направи всичко, за да ограничи достъпа на руския петрол в Европа", заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на брифинг в Киев. Той уточни, че Москва използва приходите от търговията с енергоресурси, за да финансира войната в Украйна и това е причината Киев да иска да прекъсне този финансов поток. На няколко пъти в последните месеци Украйна действителн спря физически доставките по петролопровода "Дружба" с удари с дронове по компресорни станции, както и наложи санкции, забранявайки преноса на петрол от "Лукойл" през тръбите.

В последните дни украински дроове спряха работата на един от големите петролни терминали в Черно море - в Туапсе.

Той коментира, че не подкрепя искането на Унгария за дерогация от санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт". Темата беше дискутирана на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и унгарския премиер Виктор Орбан в Белия дом. След срещата си унгарският премиер съобщи пред журналисти, че е получил "обща, безсрочна" отстъпката от Тръмп и ще продъжли да купува руски петрол и природен газ по два тръбопровода (вероятно "Турски поток" за газа и "Дружба" за петрола).

В замяна Унгария подписа договор на стойност 100 млн.долара с Westinghouse Electric за закупуване на ядрено гориво за АЕЦ "Пакш", което в момента се доставя от Русия. Страната също така преговаря за петгодишен договор за закупуване на американски втечнен природен газ, заяви външният министър Петер Сийярто на същия брифинг с Орбан, допълни още Bloomberg.

Чудеса се случват

Според Зеленски Орбан е повторил пред Тръмп наративите на Москва за войната - че Украйна ще загуби, а руският президент Владимир Путин иска мир, за разлика от Европа. Действително именно това малко по-късно отбеляза Виктор Орбан в Белия дом - единствено САЩ и "малка Унгария" искат мир в Украйна, докато останалите европейски държави задълбочават конфликта.

"Чудеса се случват", каза Орбан, попитан междувременно от Доналд Тръмп вярва ли победата на Украйна.

По време на кратък брифинг преди същинския разговор Виктор Орбан повтори пред журналисти, че Унгария е в много зависима позиция от руския петрол, защото няма пристанище и купува всичкия петрол по петролопровода "Дружба". Той уточни, че има много ограничени възможности да купува петрол от други източници и една от тях е през Хърватия, но количествата, които може да получава са минимални, и доставките от Русия са от съществено значение за унгарската икономика.

Графика: Bloomberg

Данни, цитирани от Bloomberg малко преди срещата, обаче показват, че в годините на войната в Украйна Будапеща е увеличила достивките и вече почти изцяло зависи от руския петрол. Унгарската петролна компания MOL също посочи преди срещата на Орбан и Тръмп, че може да замени до 80% от руските доставки на петрол с алтернативи.

Публикации в Politico и Bloomberg не изключиха възможността САЩ да се съгласят на дерогация на фона на добрите отношения между Тръмп и Орбан. "Велик лидер", заяви американският президент пред журналисти в Белия дом по повод неговия гост и го похвали, че не се е подвел по грешната политика на ЕС по отношение на миграцията.

Преди срещата американският президент анонсира, че ще дискутира с Орбан въпроси свързани с търговия, войната в Украйна, Русия и петрола.

По време на брифинга Тръмп посочи, че гостът му много добре познава Путин, но също така потвърди, че срещата в Будапеща е пропаднала, защото Путин не иска да прекрати войната.