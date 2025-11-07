Русия не пести сили за превземането на Покровск, изпраща спецчасти и морски пехотинци

Руското Министерство на отбраната съобщи, че изпраща допълнителни резерви, включително и специални части и морски пехотинци, към Покровск. През миналото денонощие те са използвали лошото време и мъглата в региона, за да навлязат в града, и са започнали да се събират на по-големи групи.

На 5 ноември ВСУ съобщи за 100 директни бойни сблъсъка само в Покровското направление, което е свидетелство, че Русия хвърля всички сили за окупацията на града, пише украинският проект DeepState. Подобна интензивност на боевете не беше регистрирана от май насам, когато бяха записани два дни с по над 110 атаки.

Според украинския Център за отбранителни стратегии настъплението на руските части е затруднено от големите загуби в летните месеци. Русия изпраща резерви, понякога и недобре подготвени, в Покровск, които използва, за да откриват защитните позиции на украинците, които след това се атакуват от специалните руски военни части. Боевете са интензивни и се водят в северните части на града.

Руски военни кореспонденти съобщават за контраатаки на украинските защитици, както и за опити за прекъсване на логистиката на украинците в града. На масиран обстрел с авиационни бомби е подложено съседното на Покровск населено място Хришине.

Украински военни от разузнавателната бригада "Рубиж" коментират, че един от проблемите в Покровск са прекалено разнородните сили, които бяха изпратени в града, и се опасяват от проблеми с комуникациите. По време на своята визита в Покровското направление украинският президент Володимир Зеленски разговаря с представители на бригадата. В своето вечерно обръщение за 1352-ия ден от пълномащабната война той съобщи, че се увеличава финансирането на бригадите на първа линия и се работи за по-ефективните доставки на нужните оръжия.

Снимка: President.gov.ua

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщават, че към 22 часа на 6 ноември вече има съществено намаляване на бойните действия в Покровското направление - 55. В свързаното с него Олександривско направление са регистрирани 10 бойни действия към този час.Запазват своята интензивност битките в Костянтинивското направление с отбелязани 14 атаки и в Словянското - 13 атаки. Руски военни кореспонденти съобщават за боеве и в покрайните на Костянтинивка.

Генералният щаб на ВСУ съобщава за общо 164 директни сблъсъка към 22 часа на изминалото денонощие спрямо 276 ден по-рано. Русия е извършила и 37 въздушни удара с 95 управляеми авиационни бомби, както и 3800 артилерийски обстрела по фронтови позиции и близки населени места. Използвани са и 2700 fpv-дрона.

Разузнавателните дронове получават бойни мисии

Дроновете съществено променят бойното поле и за двете воюващи страни, разказва Business Insider. Все по-често те започват да прилагат дронове със среден обсег на действие, използвани преди за разузнавателни мисии, за удари в тила. Така "зоната на смъртта" се разширява и до над 100 км, посочва изданието.

През лятото на 2022 г. Украйна получи първите системи за залпов огън HIMARS, което принуди Русия да дръпне логистични бази, складове, командни пунктове и други тилови позиции с над 70 км назад. Същото се повтаря сега с дроновете, отбелязват украински военни. Те допълват, че и двете страни започват да използват разузнавателните си дронове в бойни мисии, което им спестява от скъпите далекобойни дронове и надгражда операциите с малките fpv-дронове, които пък държат под контрол зоната от 10 км от двете страни на огневата линия.

Възможностите на дроновете със среден обсег не са големи - те са способни да носят от 5 до 10 кг взрив, но това е напълно достатъчно да бъде поразена малка сграда, допълва още BI.

Дронове спряха терминала в Туапсе и рафинерията на "Лукойл" във Волгоград

След атаките на далекобойните дронове през тази седмица спряха работа петролният терминал в Туапсе, близката рафинерия (собственост на "Роснефт") и рафинерията на "Лукойл" във Волгоград, съобщи Ройтерс, като се позовава на свои източници.

Терминалът е един от големите в Черно море и има капацитет за товарене на 17 млн. тона годишно. Заради повредената инфраструктура е спряла и работата на близката рафинерия, работеща основно за износ. Рафинерията на "Лукойл" във Волгоград е преработила малко под 14 млн. тона петрол през 2024 г., или 5% от общото количество преработен петрол в Русия.

В нощта срещу 6 ноември беше ударено и летището в Донецк. Според ВСУ е унищожен склад за дронове и установки за изстрелването им.

В немилост ли е Сергей Лавров?

Руският външен министър Сергей Лавров отсъстваше от ключовото заседание на Съвета за сигурност на Русия на 5 ноември, на което руския президент Владимир Путин поръча да се оцени целесъобразността за провеждане на тестове на ядрени оръжия. Външният министър е член на съвета и отсъствието му подхрани слуховете, че е изпаднал в немилост.

От дни в социалните мрежи се носят слухове за това, а сега внимание обръща и опозиционното издание The Moscow Times. Според публикациите причината за отстраняването на Лавров е провалът на президентката среща в Будапеща. Източници на Financial Times и Ройтерс коментираха в края на октомври, че след разговора на Лавров с държавния секратар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон са преценили, че срещата е безсмислена, защото Русия не е готова за разговори за края на войната.

От официалните изявления на Лавров след разговорите с Рубио обаче е видно, че той е потвърдил всички тези на Кремъл за войната и възможния ѝ край - изтегляне на Украйна от Донбас и признаване за руски на окупираните области, както и спиране на доставките на оръжия за Украйна и "премахване на първопричините за войната".

След това американският президент Доналд Тръмп наложи санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че Сергей Лавров няма да оглави и руската делегация за срещата на Г-20 в Южна Африка. Русия ще бъде представена от зам.-ръководителя на кабинета на Путин Максим Орешкин.