Медицинските специалисти в България очакват здравни реформи

Медицинските специалисти в страната не са удовлетворени от условията на работа и лечение, които предоставя българската здравна система и желаят промени. Ако очакванията им не бъдат изпълнени, те са готови на протестни действия. Това показва анкета на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) сред членовете ѝ за нагласите им за здравни реформи.

Повечето от участниците в анкетата - 88%, не са удовлетворени от условията на работа, които им предоставя българското здравеопазване, като медицински специалисти. Още по-голяма част от тях - 89%, не харесват и условията на профилактика, лечение и рехабилитация, които предоставя българската здравна система за пациентите.

Ниското заплащане на медицинските специалисти е най-големият проблем за медицинските специалисти, него посочват 96% от анкетираните. На второ място - според 79% от анкетираните, това е кадровият недостиг в системата и произтичащите от него дефицити в оказването на медицински и здравни грижи. Липсата на възможност за професионално развитие и на финансиране на амбулаторните здравни грижи са проблеми според една трета от анкетираните.

Сред останалите неудачи на българското здравеопазване участниците в допитването посочват категорията на труд, която имат в момента, качеството на образованието, липсата на стандарти в здравеопазването, подмяната на медицинските специалисти с такива без медицинско образование, лошите материални условия в някои лечебни заведения, липсата на уважение към труда им от страна на пациентите и лекарите, високата възраст на много от колегите им, което пречи да бъдат пълноценни в работата си.

Медицинските специалисти посочват и още няколко изключително важни теми - наличието на корупция, доплащане и нерегламентирани плащания в системата, лоша цялостната организация на здравеопазването, което не позволява пациентите да получат нужните им грижи, изрично внимание те обръщат и върху липсата на профилактика и скрининг, което забавя поставянето на диагнозата и успешната терапия.

Очакванията на медицинските специалисти към новите управляващи в сферата на здравеопазването са много. 93% от анкетираните желаят осигуряване на гарантирана минимална заплата от 150% от СРЗ, за прекатегоризация на труда настояват 73%, а за цялостна здравна реформа - 62%. Сред останалите промени, които медицинските специалисти искат да видят са обвързване на продължаващото обучение със заплащане - 57%, въвеждане на стандарт за брой медицински специалисти в болничната и извънболничната помощ - 57%, а за обществено финансиране за амбулаторни и патронажни здравни грижи - 32%.

Сред останалите теми, които медицинските специалисти посочват са въвеждане на стандарти по здравни грижи и признаване на автономността на професията на медицинските специалисти, осигуряване на възможност за сключвано на договор с НЗОК за финансиране на амбулаторни практики по здравни грижи, спиране на "парите под масата", промени в начина на финансиране на лечебните заведения и други. Ако исканията им не бъдат изпълнени, 92% от медицинските специалисти посочват, че са готови на протестни действия.

В краткосрочен план приоритетите, които БАПЗГ ще защитава и пред новите управляващи, са следните:

- Въвеждане на МРЗ за медицинските специалисти в размер на 150% от СРЗ и прекатегоризация на труда;

- Запазване на медицинския стандарт по "Здравни грижи", който бе приет в края на м.г. от МЗ и прилагането му на практика;

- Осигуряване на обществено финансиране за амбулаторните и патронажни здравни грижи не само в сферата на майчиното и детско здраве, но и за пациенти с тежки инвалидизиращи заболявания, като диабет, рак, след инсулт, инфаркт и много други;

- Пълно приравняване на образованието и квалификацията на професиите от направление "Здравни грижи" - медицински лаборанти, рентгенови лаборанти и рехабилитатори към европейските стандарти. Повишаване на образователната степен от "Професионален бакалавър" към "Бакалавър". Трансформация на професията "Рехабилитатор" в международно признатата дефиниция "Физиотерапевт" или "Физикален терапевт".

В дългосрочен план БАПЗГ ще продължи да настоява за провеждането на цялостна здравна реформа, която да адресира всички проблеми в системата, обръщайки пирамидата от болничната към извънболничната помощ, така че да отговори на очакванията на медицинските специалисти за подобряване качеството на здравните и медицински грижи, да овладее кадровия дефицит в системата, да намали високия процент на доплащане за пациентите и да осигури гарантиран достъп на всеки българин до навременна профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация.

Анкетата е проведена в периода 1 - 13 май 2026 г. В нея взеха участие 1212 души, сред които най-голяма част - 70%, са медицински сестри, 12% - медицински лаборанти, 10% - акушерки, 6% - рехабилитатори и 2% - рентгенови лаборанти. Най-голяма част от респондентите - 56%, са във възрастовата група от 41 до 50 години, 35% са между 20 и 40 години и 9% са над 60 години. В болничната помощ работят 66% от анкетираните, в извънболничната помощ - 17%, в детски ясли и яслени групи - 14%, а в спешна помощ - 3%.