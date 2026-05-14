Тайван се затвърждава като основен риск за отношенията между САЩ и Китай

Предупреждението на президента на Китай Си Дзинпин, че политиката на САЩ спрямо Тайван може да доведе до сблъсък между двете страни дойде като гръм в хореографирания свят на политиката на Китайската комунистическа партия, пише Bloomberg.

Да предупреждават американските власти да не се намесват в делата на самоуправляващия се остров са стандартна практика за китайските политици. Изказването на Си, че това може да предизвика „изключително опасна ситуация“ е най-острото, правено по темата.

Решението на Пекин да публикува забележките на Си преди продължилата два часа и половина среща в Пекин подчертава сериозността на посланието.

Сега Тръмп трябва да осмисли това дали Си действително ще провали по-широките отношения между държавите. Всеки опит за отмяна на планираната продажба на американски оръжия на стойност 14 млрд. долара на Тайван вероятно ще предизвика остра реакция и от двете партии във Вашингтон в момент, когато той вече е изправен пред недоволство на избирателите заради войната в Иран.

Ако сделката бъде одобрена обаче, Тръмп ще се изправи пред гнева на Пекин.

„Искаме президентът Тръмп напълно да разбере изключителната важност на този въпрос за нас“, коментира У Синбо, директор в Центъра за американски изследвания към университета Фудан в Шанхай, който преди това е бил съветник на китайското външно министерство. Си се изказа по толкова „силен и директен начин“, за да призове САЩ да спрат продажбите на оръжие на Тайван и да заявят, че се противопоставят на независимостта на острова, добавя У.

Тръмп и другите представители на Белия дом бяха необичайно мълчаливи непосредствено след предупреждението. Президентът не информира репортерите за резултата, като часове по-късно в съобщението на САЩ за срещата не се споменава Тайван. Страната е световен център за производство на чипове, който Комунистическата партия счита за свой, въпреки че никога не го е управлявала.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред NBC, че продажбите на американско оръжие на Тайван „не са заели видно място“ в разговорите между Тръмп и Си. „От наша гледна точка, всяка насилствена промяна в статуквото и ситуацията, която е там сега, би била лоша и за двете страни“, посочва още Рубио.

За САЩ това не би трябвало да е изненада. В седмиците преди срещата на върха Китай засили натиска върху тайванския президент Лай Чинг-те, чиято партия подкрепя независимостта. Миналия месец Си прие председателката на опозиционната партия на острова, приятелски настроена към Пекин, което беше първата подобна среща от десетилетие.

Седмици по-късно Китай блокира пътуванията на Лай в чужбина, като оказа натиск върху три африкански държави да попречат на самолета му да премине безопасно през тяхното въздушно пространство.

Силните думи на Си относно Тайван се откроиха по време на иначе сърдечната среща на върха. Двамата лидери се усмихваха, докато обикаляха Небесния храм в четвъртък следобед, и потвърдиха ангажимента си за стабилна търговия. Тръмп доведе със себе си делегация от 30 корпоративни ръководители, сред които Илон Мъск, Тим Кук и Дженсън Хуанг, с намерението да осигури по-голям достъп до китайския пазар за американския бизнес.

Форекс инвеститорите берат плодовете от разговорите на пазарите. Обменният курс на офшорния юан се покачва с 0,1% до най-силното си ниво от над три години. Валутата отчита ръстове в 11-та поредна сесия, най-дългата ѝ печеливша серия от 2017 г. - годината, в която Тръмп за последно посети Китай.

Пекин може да си позволи проявата на твърдост, след като миналата година разкри зависимостта на САЩ от редкоземните метали. Точно това позволи на страната да се противопостави на трицифрените мита на Тръмп. Около 4% от БВП на САЩ – общо около 1,2 трлн. долара, идва от индустрии, които използват редкоземни метали, по-голямата част от които се доставят от Китай.

Влиянието на Си Дзинпин се засилва допълнително от факта, че американският Върховен съд отмени митата на Тръмп, а войната в Иран подчерта уязвимостите на САЩ. Републиканският лидер се озова в Пекин, замесен в конфликт, който изчерпа военните запаси на страната, а попълването им може да отнеме години. Това поражда опасения сред съюзниците на САЩ в Азиатско-тихоокеанския регион.

Американски представители многократно призоваваха Пекин да помогне за прекратяване на войната заради влиянието му като най-голям купувач на ирански петрол и един от най-близките дипломатически партньори на Техеран на световната сцена. Досега Китай - както и други съюзници на САЩ, изправени пред подобни искания, заобикаля въпроса.

Решението на Си да играе настойчиво е по-логично на този фон, след като Китай е изразявал раздразнението си през годините от военната помощ на САЩ за Тайван, понякога прекъсвайки взаимодействията с месеци. Правителството на Лай също наскоро прие специален военен бюджет, който му дава повече възможности за закупуване на оръжия.

Всеки ход на Тръмп да договори сделките с Тайван за американско оръжие със Си би представлявал промяна. Като част от т.нар. „Шест гаранции“ на бившия президент Роналд Рейгън към Тайпе от 1982 г. САЩ посочват, че не са се съгласили на никакви предварителни консултации с Пекин относно продажбите на оръжие на Тайван.

Преди срещата на върха китайски представители подновиха натиска към САЩ да променят десетилетна фраза, която изразява позицията им относно независимостта на Тайван. Това би накарало администрацията на Тръмп да обяви, че се „противопоставя“ на независимостта на Тайван – по-силна формулировка от позицията на администрацията на Байдън, че американските представители „не я подкрепят“.

Все пак китайските представители вероятно са наясно, че драматичен обрат в политиката на САЩ не е реалистичен по две причини: непосредствената негативна реакция, с която би се сблъскал Тръмп, и защото всяка съществена промяна рискува бърз обрат, когато мандатът му изтече след по-малко от три години.

Това не означава, че Си няма да се опита да постигне други осезаеми победи, докато Пекин се радва на най-доброто си влияние върху САЩ от десетилетия – такова, каквото може също да има срок на годност, тъй като Америка търси алтернативни доставки на редкоземни елементи.

Тръмп междувременно покани китайския държавен глава и съпругата му на посещение в Белия дом на 24 септември. Ако посещението се осъществи, това ще е третата среща между двамата във втория мандат на американския президент.