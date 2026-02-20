За първи път от десетилетия САЩ внасят повече от Тайван, отколкото от Китай

САЩ са внесли повече стоки от Тайван, отколкото от Китай за първи път от десетилетия, тъй като митата на американския президент Доналд Тръмп променят търговските потоци, а глобалният бум в изкуствения интелект (AI) подхранва търсенето на технологични продукти, предава Bloomberg.

Покупките на стоки от Китай от страна на САЩ са се сринали с почти 44% на годишна база през декември до 21,1 млрд. долара, показват данни на Министерството на търговията. За разлика от това, доставките от Тайван са се увеличили повече от двойно през същия период до 24,7 млрд. долара.

Рязкото нарастване на тайванските доставки към САЩ отразява огромното разширяване на предлагането на чипове и сървъри за компании в сферата на изкуствения интелект, което напълно променя търговския профил на самоуправляващия се остров и извежда неговата икономика от близо 1 трлн. долара сред най-бързо растящите в света.

През 2023 г. Тайван изнасяше повече за Китай, отколкото за САЩ или където и да било другаде. Но миналата година скокът на стоките, преминаващи от острова през Тихия океан, беше приблизително двойно по-голям от този през тесния Тайвански проток.

Докато китайските износители все по-често диверсифицират извън САЩ заради значително по-високите мита, наложени им от Тръмп, тайванските компании предприеха обратния подход, като САЩ поеха почти една трета от общия износ на Тайван миналата година.

Въпреки че китайските износители успяха да избегнат налозите на Тръмп чрез по-дълбоко навлизане на пазари извън САЩ или чрез пренасочване на стоки през трети държави, директната търговия между двете най-големи икономики в света отбеляза рязък спад.

Министерството на финансите на Тайпе съобщи, че износът е подкрепен от рязко нарастващото търсене на технологичните продукти на острова, като доставките на „информационни, комуникационни и аудиовизуални продукти“ към САЩ през декември са скочили с 200,7% на годишна база.

Миналата седмица Тайпе подписа търговско споразумение с Вашингтон, което ще намали „реципрочната“ търговска ставка до 15% от 20%, докато полупроводниковите продукти ще могат да се изнасят към САЩ без мита в рамките на определени квоти.

Търговското споразумение и оптимизмът около бума в изкуствения интелект накараха статистическото бюро в Тайпе рязко да повиши прогнозата си за растеж на брутния вътрешен продукт през 2026 г. до 7,71% от 3,54%.