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Нарастващите жилищни разходи оставят все повече европейци без дом

Цените на жилищата в ЕС са се повишили с 53% между 2015 и 2024 г., докато наемите растат с близо 17% за същия период, показва нов анализ

22:00 | 11.06.26 г.
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Базираната във Виена Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) посочва, че нарастващите разходи увеличават недостъпността на жилищата сред все повече европейци.

Цените на жилищата в ЕС са се повишили с 53% между 2015 и 2024 г., докато наемите растат с близо 17% за същия период, посочва агенцията в нов доклад, цитиран от Euronews.

„Растящите разходи засягат много домакинства, тъй като все повече хора не могат да си позволят подобни разходи и рискуват да останат без дом“, изтъква директорът на FRA Сирпа Раутио.

Повече от две трети от жителите на ЕС притежават домове - въпреки това, по-малко от половината от тези с доходи под прага на бедност са собственици на жилища.

Според доклада, младите хора в Европа са сред групите, които са най-силно засегнати от натиска върху достъпността на жилищата.

„Младите хора и уязвимите групи са изправени пред трудности, които подкопават достъпа им до основното право на адекватно жилище, а много от тях остават незащитени от изгонване“, коментира още Раутио.

В същото време има индикации, че бездомните хора се увеличават, като Европейската федерация на националните организации, работещи с бездомните (Feantsa), изчислява, че близо 1,3 млн. души са бездомни в ЕС през 2025 г.

FRA отбелязва, че правото на адекватно жилище е признато съгласно международното право в областта на правата на човека и се прилага за всички, включително за мигранти, бежанци и търсещи убежище. Международните и европейските споразумения изискват също така от правителствата да предотвратяват бездомността, да подобряват достъпа до жилища на достъпни цени и да защитават хората от дискриминация в жилищното настаняване.

В своя доклад FRA призовава за подход към жилищното настаняване, основан на правата, за ефективно справяне с бездомността, защита от принудителни изгонвания и осигуряване на гаранции за хора в уязвимо положение, като предупреждава, че нарастващата жилищна несигурност излага все повече хора на риск от бездомност.

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Последна актуализация: 20:22 | 11.06.26 г.
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