Нарастващите жилищни разходи оставят все повече европейци без дом

Базираната във Виена Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) посочва, че нарастващите разходи увеличават недостъпността на жилищата сред все повече европейци.

Цените на жилищата в ЕС са се повишили с 53% между 2015 и 2024 г., докато наемите растат с близо 17% за същия период, посочва агенцията в нов доклад, цитиран от Euronews.

„Растящите разходи засягат много домакинства, тъй като все повече хора не могат да си позволят подобни разходи и рискуват да останат без дом“, изтъква директорът на FRA Сирпа Раутио.

Повече от две трети от жителите на ЕС притежават домове - въпреки това, по-малко от половината от тези с доходи под прага на бедност са собственици на жилища.

Според доклада, младите хора в Европа са сред групите, които са най-силно засегнати от натиска върху достъпността на жилищата.

„Младите хора и уязвимите групи са изправени пред трудности, които подкопават достъпа им до основното право на адекватно жилище, а много от тях остават незащитени от изгонване“, коментира още Раутио.

В същото време има индикации, че бездомните хора се увеличават, като Европейската федерация на националните организации, работещи с бездомните (Feantsa), изчислява, че близо 1,3 млн. души са бездомни в ЕС през 2025 г.

FRA отбелязва, че правото на адекватно жилище е признато съгласно международното право в областта на правата на човека и се прилага за всички, включително за мигранти, бежанци и търсещи убежище. Международните и европейските споразумения изискват също така от правителствата да предотвратяват бездомността, да подобряват достъпа до жилища на достъпни цени и да защитават хората от дискриминация в жилищното настаняване.

В своя доклад FRA призовава за подход към жилищното настаняване, основан на правата, за ефективно справяне с бездомността, защита от принудителни изгонвания и осигуряване на гаранции за хора в уязвимо положение, като предупреждава, че нарастващата жилищна несигурност излага все повече хора на риск от бездомност.