България е в топ десет на най-евтините дестинации в Европа за краткосрочен наем на жилище

България е в топ десет на най-евтините страни в Европа за краткосрочен наем на жилище. У нас средният наем достига 61 евро на нощувка, сочат данни на платформата AirDNA, която е подредила най-евтините и най-скъпите страни за резервиране на краткосрочен престой през 2026 г.

Страната ни е на осмо място сред най-евтините дестинации в Европа за краткосрочен наем на жилище. На първо място е Украйна със средно 37 евро на нощувка, следвана от Северна Македония с 40 евро и Косово с 42 евро. Топ пет се допълва от Молдова и Сърбия, съответно с 45 евро и 51 евро на нощувка, а преди България са още Босна и Херцеговина и Албания. В топ десет на най-евтините дестинации в Европа попадат още Румъния и Латвия.

Като цяло резервирането на ваканция не е евтино. Разходите за храна и транспорт може да са високи, а средната цена на нощувка в жилище за краткосрочен наем варира значително в зависимост от локацията.

Най-скъпите страни в Европа за краткосрочен наем на жилище през 2026 г. са Монако със средно 417 евро на нощувка, Исландия с 213 евро, Андора със 189 евро, Швейцария със 184 и Великобритания със 176 евро.

Високите цени в Монако отчасти се обясняват с ограничения брой налични обяви в княжеството – 269, и от факта, че големи събития като старта за Голямата награда на Монако във Формула 1 обикновено повишават цените в конкретен период. Резервациите в княжеството се правят средно 63 дни по-рано и са средно за 3,8 нощувки.

Исландия има 6900 налични обяви, от които 2500 се намират в столицата Рейкявик. Резервациите в страната се правят средно 73 дни по-рано, но гостите обикновено отсядат на дадено място средно за 2,6 дни, като предпочитат да пътуват между различни места за настаняване, докато обикалят страната.

Княжество Андора в Пиренеите предлага 1020 налични обяви, а средният престой в жилищата за краткосрочен наем там достига 3,9 дни.

На обратния полюс, Украйна е най-евтината страна в Европа за краткосрочен наем на жилище през 2026 г. предвид войната с Русия. Но Северна Македония е най-добрият бюджетен избор на дестинация през тази година според AirDNA. В страната има 5250 налични обяви, а резервациите обикновено се правят 13 дни по-рано. Гостите остават в имота за краткосрочен наем средно за 4,4 нощувки.

В Косово и Молдова туристите прекарват средно съответно 4,9 и 5,4 нощи на едно и също място, което ги превръща в едни от дестинациите с най-дълъг престой в Европа.

Хърватия е страната с най-голяма разлика между цените на нощувките в имоти за краткосрочно отдаване под наем през лятото и в останалата част от годината. Те нарастват с 37,6% през лятото до 154 евро спрямо 112 евро в останалите месеци. Следва Португалия с увеличение от 36,5% през лятото до средно 160 евро на нощувка спрямо 117 евро в останалата част от годината.

Портимао в Алгарве, Португалия, отчита най-голям ръст на цените на нощувките през лятото от 71,6% до средно 157 евро спрямо 92 евро в останалите месеци. В Марбеля, Испания, нощувките поскъпват до 315 евро през лятото спрямо 200 евро в останалата част от годината, или увеличение с 57,5%.