Отмяната на атаката на САЩ срещу Иран окрили щатските индекси

Водещите щатско борсови индекси приключиха сесията с ръстове, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отменя планираните въздушни удари срещу Иран, като добави, че страната му скоро ще подпише споразумение с Техеран, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 1,86% до 50 848,75 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете ръст от 1,75% до 7394,29 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се повиши с 2,54 на сто до 25 809,66 пункта.

Тръмп заяви пред репортери в Овалния кабинет, че „имаме споразумение, според което Иран никога няма да има ядрено оръжие“.

„Военноморската блокада ще остане в сила, докато тази сделка не бъде финализирана - часът и мястото на подписването ще бъдат обявени скоро“, посочи още американският президент.

По-рано цените на петрола се повишиха по-рано през деня, след като Тръмп заяви, че САЩ ще атакуват Иран „МНОГО СИЛНО ТАЗИ НОЩ“.

Пазарите реагираха и на новия доклад за цените на производител в САЩ, които отчитат през май най-големия си ръст от ноември 2022 г. Показателят расте с 6,5% на годишна база, според данни на Бюрото по трудова статистика.

Трейдърите обърнаха внимание и на предупреждението на Световната бана, че две трети от икономиките по света са засегнати от войната с Иран. Международната финансова институция понижи прогнозите си за глобалния икономически растеж за тази година и заяви, че две трети от икономиките са отчели влошаване на перспективите, тъй като войната в Близкия изток нарушава търговските потоци и повишава цената на вноса.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 11 юни.

Банката заяви, че рисковете за перспективите ѝ са насочени надолу. Глобалният растеж може да спадне до 1,3% за тази година, ако „прекъсванията в енергийните доставки се окажат по-сериозни от предполагаемото и бъдат съпроводени от значителен финансов стрес“.

Акциите на Nvidia поскъпнаха с 2,3%, докато тези на Broadcom и AMD прибавиха съответно 3,5% и 8% към стойността си.

Цената на акциите на Tesla се повиши с 4,65 на сто. Книжата на Apple напреднаха с 1,3%.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,457% и 4,952 на сто.

Доларовият индекс отчете спад от 0,28% до 99,66 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижи с 4,51% до 88,90 долара за барел. Фючърсите върху американския сорт WTI поевтиняха с 4,21% до 86,17 долара за барел.

Цената на златото нарасна с 2,43% до 4,233,87 долара за тройунция.