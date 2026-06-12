Тръмп обещава, че сделката с Иран е почти готова, след като се отказа от нови удари

Американският президент Доналд Тръмп оттегли заплахата от военни удари срещу Иран – рязък обрат, който стана факт само часове след като обеща да удари Ислямската република „много силно“ и заплаши да завземе нейната петролна инфраструктура, съобщава Bloomberg.

След два поредни дена на американски удари срещу Иран Тръмп в четвъртък сутринта заяви, че ще продължи и трети ден. Но в следобедните часове Тръмп обяви в социалните мрежи, че атаките са прекратени, добавяйки, че сделка с Техеран е близо – без обаче да има никакво потвърждение от Иран.

Тръмп заяви пред репортери в Овалния кабинет, че подписването може да се състои още този уикенд в Европа и че вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще присъства, ако то се осъществи. Той също така каза, че върховният лидер на Иран се е съгласил на сделка въпреки предупреждението, че тя не е финализирана.

Президентът я определи като „много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален“, който ще възобнови корабоплаването в Ормузкия проток и ще включва ангажименти от страна на Техеран да не създава ядрено оръжие.

„Днес сложихме край на войната с Иран“, каза Тръмп на събитие в подкрепа на Бърт Джоунс, който се кандидатира за Сената на САЩ от Джорджия. По време на друго такова събитие в подкрепа на Бари Мур, кандидат за Сената от Алабама, президентът каза: „Сключихме страхотна сделка. Няма да има ядрени оръжия. Хората ще започнат да се връщат у дома много скоро. Почти, почти е завършено. Получихме всичко, което искахме“.

Иранската информационна агенция Fars обаче заяви по-рано в четвъртък, че официални лица все още не са одобрили текста на споразумението със САЩ, позовавайки се на неназован източник. Ядрената програма на Иран и замразените активи отдавна са спорни точки в преговорите.

Меморандумът за разбирателство ще удължи прекратяването на огъня с 60 дни, включително в Ливан, незабавно ще отвори отново Ормузкия проток без такси и ще предостави на Иран облекчаване на санкциите, обвързано със спазването на споразумението, съобщи Axios, позовавайки се на неназован американски представител и дипломат от една от страните посредници. В замяна САЩ ще премахнат морската си блокада и двете страни ще продължат ядрените преговори по време на примирието.

Съобщението на Тръмп е последното от поредица на смесени сигнали за война, която вече е в четвъртия си месец, въпреки първоначалната му прогноза, че ще продължи от четири до шест седмици. Конфликтът става все по-непопулярен сред американците, изправени пред все по-високи цени на горивата.

Американският президент многократно е настоявал, че сделката е съвсем близо, но досега окончателна не е постигната. Последното му твърдение дойде дни след като двумесечното прекратяване на огъня се провали на фона на размяна на удари.

Преговорите между САЩ и Иран продължават въпреки атаките, според запознати хора, като Катар играе все по-важна роля на посредник.

Тръмп вече заяви, че е разговарял с израелския премиер Бенямин Нетаняху и лидерите на Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Бахрейн и Кувейт и е планирал да разговаря с турския президент Реджеп Ердоган. Иран подчертано отсъстваше от по-ранен списък с държави, за които Тръмп твърди, че са се споразумели за рамкова сделка.

В изявление относно разговора, представители на Нетаняху заявиха, че „премиерът е изразил своята благодарност за ангажимента на президента Тръмп, че окончателното споразумение при приключване на преговорите ще включва премахването на обогатен материал, демонтирането на инфраструктурата за обогатяване, ограниченията върху производството на ракети и прекратяването на подкрепата на Иран за неговите терористични проксита в региона“.

По-рано в четвъртък Тръмп заплаши да завземе остров Харг, ключов ирански енергиен център, в ход, който вероятно ще изисква американски сухопътни войски. Впоследствие обаче той заяви пред Fox News, че „не е сигурен, че Америка има апетит“ за подобна операция.

Президентът добави в по-ранната си публикация в социалните мрежи, че военноморската блокада на Иран от САЩ „ще остане в пълна сила, докато тази сделка не бъде финализирана“.