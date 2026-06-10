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Тръмп отново заплаши Иран: Ще ги ударим много тежко

Цените на петрола се повишиха, а Dow спадна с над 600 пункта след изказването на американския президент

19:40 | 10.06.26 г. 3
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Снимка: БГНЕС/EPA/SAMUEL CORUM
Снимка: БГНЕС/EPA/SAMUEL CORUM

Американският президент Доналд Тръмп заяви в сряда, че САЩ отново ще нанесат „много тежък удар“ по Иран, засилвайки публичните си заплахи, докато притиска Техеран да подпише споразумение, предаде CNBC.

„Вчера ги ударихме силно и днес отново ще ги ударим силно“, каза Тръмп в изявление, излъчено по телевизията. „Ще ги атакуваме и ще ги атакуваме много силно.“

Той подчерта, че Иран „трябва да подпише споразумението“ и че САЩ искат споразумение, „което е смислено и работи“.

„Ще видим какво ще се случи със споразумението“, допълни президентът.

Този коментар беше направен, след като Тръмп предупреди в социалната си мрежа Truth Social, че Иран отлага преговорите прекалено дълго и ще „плати цената“ на фона на ескалиращото военно напрежение между Вашингтон и Техеран.

„Иранската армия е в пълен хаос“, написа Тръмп в сряда сутринта. „Голяма част от нея, като например военноморските и военновъздушните сили, вече дори не съществува – те са напълно разгромени. Иран само говори, но не прави нищо.“

Цените на петрола се повишиха, а фючърсите на американските акции спаднаха след коментарите на Тръмп, като американският суров петрол поскъпна с близо 2% до 89,72 долара за барел, а сортът Брент поскъпна с 1,3% до 92,74 долара за барел. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спадна с над 600 пункта след изказването на Тръмп.

Напрежението в Близкия изток ескалира във вторник, след като американските сили нанесоха удари срещу Иран, за които Централното командване на САЩ заяви, че са „в отговор на вчерашното сваляне на хеликоптер Apache на американската армия“.

Иран не пое пряко отговорност за свалянето на хеликоптера. Иранската държавна телевизия IRIB съобщи, че през последните 24 часа в пролива не са провеждани настъпателни военни операции.

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Последна актуализация: 19:41 | 10.06.26 г.
доналд тръмп кризата в Иран войната в Близкия изток
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Коментари

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3
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khao
преди 51 минути
До: Скъсана_Ушанка аз съм, стоте акаунта имаше мой фейк профил, но не съм виждал да го ползва скоро... просто китеника вече ми е много смешен с тоя иран... и като видях заглавието, не се сдържах :)))
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2
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Скъсана_Ушанка
преди 1 час
Я, Тошко кaпейката направил фейк акаунт инна Khao. :)
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1
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khao
преди 1 час
...с гол газ по топките... :))))
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