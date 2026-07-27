Неочаквани митнически такси върху онлайн пратките в ЕС предизвикаха призиви за нови мерки

Европейска федерация на потребителите и водещ законодател от Европейския съюз (ЕС) оказват натиск върху Европейската комисия (ЕК) да гарантира, че потребителите няма да се сблъскват с неочаквани такси при онлайн покупки, предназначени да покрият ново мито, съобщава Ройтерс.

На 1 юли ЕС въведе такса от 3 евро върху вноса на стоки с ниска стойност чрез електронна търговия, които преди това влизаха в блока безмитно.

BEUC – обединяващата организация на потребителски организации от 31 европейски държави, заяви, че потребителите трябва да знаят общата цена, включително митата. Групата посочи, че е установила, че митата понякога се показват едва в края на процеса на плащане или изобщо не се показват, което води до възможен неочакван допълнителен разход.

Европейските пощенски оператори, като PostNL и La ⁠Poste, твърдят, че крайният получател може да се сблъска с искания за плащане преди доставката.

Нидерландският депутат Дирк Готинк, който ръководеше работата по митническия доклад в Европейския парламент, е изпратил на 7 юли писмо до еврокомисаря по търговията Марош Шефкович, за да изрази недоволство от тази практика, подчертавайки, че плащанията трябва да бъдат отговорност на платформите, пише агенцията, която е получила достъп до писмото.

„Потребителите не трябва да получават неочаквани такси при доставката или като предварително условие за доставката“, заяви Готинк.

В някои случаи пощенските оператори добавят и значителни административни такси, посочва BEUC, която планира да проведе проучване сред потребителите през следващите месеци, за да получи пълна картина на ситуацията.

Говорител на ЕК заяви, че фирмите носят юридическа отговорност за митата и че те не трябва да се събират от потребителите. Той добави, че Комисията следи ситуацията.

Китайските платформи за електронна търговия Temu и AliExpress включват митата при финализиране на поръчката, като в случая с AliExpress това се определя т.нар. „приблизителна оценка“. Shein не го прави, но заяви, че плаща всички приложими мита и че цените отразяват това. Някои доставки на Shein се извършват от складове в ЕС, които не подлежат на мита.

Митническите такси отчасти целят да ограничат това, което ЕС нарича нелоялна конкуренция от страна на онлайн търговците, както и рязкото увеличение на броя на пратките от електронната търговия до 5,8 млрд. през 2025 г.

Нидерландската консултантска компания в областта на авиацията Rotate посочва, че капацитетът на директните товарни полети от Китай към Европа е спаднал с 18% в рамките на 48 часа след влизането в сила на митата, но този спад се е забавил до 14% през първата пълна седмица. Белгия и Унгария, които са големи входни точки за вноса чрез електронна търговия, отбелязаха по-рязък спад, а капацитетът на летище London Stansted във Великобритания, която не е член на ЕС, се е увеличил с 25%.