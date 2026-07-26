Защо Украйна взе на мушка "руския Amazon" Wildberries?

Украйна атакува руския гигант в търговията на дребно, подобен на Amazon, Wildberries. Това сигнализира за нова фаза във войната – стремеш на Киев да нанесе по-широки щети на руската икономика, пише CNBC.

Украинските отбранителни сили нанесоха удари по големи логистични центрове на руска територия през последната седмица, включително пет съоръжения на Wildberries, припомня медията.

Атаките, които следват месеци на удари с дронове по руски петролни депа и рафинерии, нарушават сериозно веригите на доставки в Русия и увеличат финансовата тежест, пред която са изправени предприятията и държавният бюджет.

Wildberries е най-големият онлайн търговец на дребно в Русия и еквивалент на американския гигант в електронната търговия Amazon. Компанията е основана през 2004 г. и в момента за нея работят около 48 хил. души.

„Украйна намери нова точка на натиск, която да окаже на Русия“, коментира в социалните медии Джими Ръштън, независим анализатор по външна политика, базиран в Украйна. „Ако тези атаки продължат, Wildberries, компания, която е също толкова важна за вътрешната им логистика, колкото е Amazon в САЩ или Великобритания) ще престане да съществува“, допълва той.

Собственичката на компанията и най-богатата жена в Русия – Татяна Ким, коментира в Telegram, че „няма думи, с които да се опишат всички чувства и емоции, причинени от атаките срещу обикновените хора, срещу нашите служители, срещу нас, които просто си вършим работата“.

„Но тези ситуации показват най-важното: трябва да продължим да правим това, което правим, в полза на хората“, добавя тя.

Логистичните центрове вероятно ще останат ключова цел за удари

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че центровете, атакувани от украинските дронове, са участвали в снабдяването на руските сили с компоненти за дронове, навигационно оборудване и други военни компоненти.

Сергий Кузан, председател на базирания в Киев мозъчен тръст „Украински център за сигурност и сътрудничество“, посочва, че ударите по Wildberries имат двойна цел: да възпрепятстват руската икономика и да намалят възможностите на нейния военнопромишлен комплекс.

„Унищожаването на тази логистична инфраструктура нанася значителен удар на руската икономика и, следователно, на държавния ѝ бюджет, който финансира въоръжената агресия срещу Украйна“, коментира Кузан пред CNBC.

Wildberries е основен играч в сектора на електронната търговия на Русия, като само пазарът на гиганта в търговията на дребно представлява приблизително 3% от брутния вътрешен продукт на Русия, според Кузан, който цитира данни от Руската търговско-промишлена палата.

Той изчислява, че общите загуби на Wildberries са достигнали приблизително 2,3 млрд. долара. По думата му, загубите надвишаван комбинираните годишни бюджети на 53 руски региона, което вероятно ще предизвика вълна от фалити сред малките и средните предприятия.

„Като се има предвид мащабът на целевите съоръжения и тяхната роля в снабдяването както на гражданския сектор, така и на военно-промишления комплекс, може да се предположи, че тази тактика ще продължи“, казва Кузан.

„Това позволява на Украйна да нанесе непропорционално значителни икономически загуби на врага с относително ограничени ресурси“, добавя той.