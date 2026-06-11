Милен Керемедчиев: Ситуацията с войната в Иран сега е по-лоша спрямо началото

Ситуацията с войната в Иран в момента е по-лоша спрямо началото на военните действия. Примирието се провали, като при договарянето му Израел се бе оттеглил. Техеран обаче придърпа обратно в преговорите Израел, поставяйки темата за "Хизбула". Това коментира бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Анализаторът посочи, че Иран започна да усеща слабостта на Тръмп относно продължаване на военните действия поради натиск вътре в САЩ.

"Нарушеното примирие в Залива беше много крехко, тъй като то не отговори на целите за прекратяване на ядрената програма на Техеран, предаване на обогатения уран и премахване на цялото ръководство на Иран", посочи събеседникът.

Той допълни, че междинните избори в САЩ през ноември правят републиканците много нервни. Над 63% от техните избиратели са против възобновяване на войната срещу Иран. Техеран вижда тази слабост и поставя твърди искания в преговорите, посочи анализаторът.

Израел иска да довърши военните си задачи, но има разминаване със САЩ за Ормузкия проток. Общата им цел обаче остава – недопускане на разработването на ядрено оръжие от Иран. Същевременно САЩ са под натиск от държавите от Залива да довършат военната операция, понеже Ормузкият проток остава затворен.

„Ситуацията наистина е кризисна. За сухопътна операция в момента не можем да говорим, но историята сочи, че само с въздушни удари не може да се свали режим“, каза Керемедчиев.

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