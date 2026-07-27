Компаниите криптотрезори се насочват към AI в опит да си върнат инвеститорите

Компаниите, изграждащи резерви от криптовалути, се насочват към изкуствения интелект (AI) в опит да си върнат инвеститорите, след като пазарът на акциите им претърпя рязък срив. Засега обаче тази стратегия не дава резултат, пише Bloomberg.

Акциите на K Wave Media Ltd., която натрупваше биткойни, преди да се преориентира към изграждане на центрове за данни, са поевтинели със 71% след промяната в стратегията през май. Книжата на Lixte Biotechnology Holdings Inc. са загубили 33% от стойността си, след като през юни компанията се съгласи да се слее с производител на батерии. AlphaTON Capital Corp., която държеше алтернативни криптовалути, също е изгубила 33% от пазарната си стойност, след като през април се преименува на Alpha Compute Corp.

Тези компании са сред поне дузина дружества, изграждащи резерви от дигитални активи (Digital Asset Treasury, DAT), които през последните месеци се преориентираха към дейности, свързани с изкуствения интелект, на фона на срива на криптопазара. Въпреки слабото представяне на акциите им, още компании подготвят подобна промяна, твърдят адвокатски кантори, които през миналата година активно консултираха листването на DAT дружества.

„Има огромен интерес към изкуствения интелект и компаниите се насочват натам, където смятат, че могат да постигнат успех“, коментира Туфик Адлуни, управляващ съдружник в базираната в Монреал адвокатска кантора Renno & Co LLC, специализирана в криптовалути и нововъзникващи технологии. „Повечето от тези компании или сменят изцяло посоката си, или са в процес на изчезване“, добавя той.

Компаниите, изграждащи резерви от дигитални активи, използват балансите си и често набират капитал чрез продажба на акции, за да купуват криптовалути. Миналата година те бяха сред любимците на инвеститорите, тъй като поскъпването на дигиталните токени изстреля цените на акциите им, които в много случаи растяха дори по-бързо от стойността на самите криптоактиви.

След рязкото поевтиняване на криптовалутите обаче много от тези акции вече се търгуват под нетната стойност на притежаваните активи, а ръководствата на компаниите започват да се отказват от този бизнес модел.

Не е трудно да се разбере защо все повече от тях се насочват към изкуствения интелект. Огромни инвестиции се вливат в компании, изграждащи изчислителна инфраструктура, благодарение на разходите на технологични гиганти като Alphabet и Microsoft, както и на стартъпи като OpenAI и Anthropic. Именно компаниите, свързани с центровете за данни, са сред най-добре представящите се в американския широк борсов индекс S&P 500 през 2026 г.

Почти всички от десетте най-рязко поскъпнали компании в индекса тази година произвеждат продукти за центрове за данни. Сред тях са SanDisk, чиито акции са се изстреляли с над 500% нагоре, както и Dell Technologies, Intel и Micron Technology.

За сравнение, биткойнът е поевтинял с 49% спрямо върха си от октомври миналата година и с 27% от началото на 2026 г. до 24 юли. Етерът е загубил 38% от стойността си от началото на годината и 62% спрямо рекордното си ниво от август 2025 г.

Това практически е унищожило интереса към DAT компаниите, чиито цени на акциите често се удвояваха или утрояваха след обявяване на криптостратегии. Проследяваните от Bloomberg DAT дружества в САЩ и Канада отчитат среден спад от 43% от началото на годината.

„Миналата година с DAT компаниите сякаш не можеше да се сбърка, а тази година самото название вече отблъсква инвеститорите“, посочва Грегъри Сичензия, основател на адвокатската кантора Sichenzia Ross Ference Carmel LLP.

Базираната в Ню Йорк кантора, която през миналата година е работила по множество частни пласирания на акции за DAT компании, не е получила нито едно подобно запитване след октомври. Вместо това все повече фирми търсят възможности в сфери, свързани с AI, като центрове за данни, космически технологии и малки модулни ядрени реактори.

Моделът на компаниите, изграждащи крипторезерви, беше популяризиран през 2020 г. от Майкъл Сейлър и неговата Strategy Inc., която започна масово да купува биткойни. Така представянето на акциите ѝ се обвърза с движението на криптовалутата, а поскъпването на биткойна до рекордните 125 000 долара през октомври 2024 г. донесе огромни печалби. Акциите на Strategy скочиха с над 3000% между края на 2019 г. и рекордното си ниво през ноември 2024 г.

Оттогава обаче книжата са се сринали с 81%, а компанията постепенно намалява притежаваните количества биткойн.

Разбира се, криптокомпаниите не са единствените, които се опитват да се възползват от интереса към AI. По-рано тази година производителят на обувки Allbirds Inc. също смени посоката си към AI инфраструктура и се преименува на Smartbird Inc.

Подобни трансформации не са новост. През годините множество компании са се опитвали да яхнат най-актуалната пазарна тенденция - от добавянето на „.com“ към корпоративните си имена по време на интернет бума в края на 90-те години до преориентирането към канабис и блокчейн преди повече от десетилетие.

Въпреки всичко инвеститорите не се отказват напълно от криптосектора. Според Даниел Форман, съдружник в Lowenstein Sandler LLP, интерес към други приложения на блокчейн технологията все още има, но не и към модела на компаниите, изграждащи резерви от дигитални активи.

„Мисля, че DAT компаниите, поне в познатия ни досега вид, вече са история“, заключава той.