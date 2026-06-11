САЩ с нова вълна от атаки срещу Иран след заплаха на Тръмп за по-голяма ескалация

САЩ предприеха нова вълна от атаки срещу Иран в сряда, като извършиха удари срещу редица мишени по нареждания на президента Доналд Тръмп, съобщи американската армия, цитирана от Wall Street Journal.

Атаката беше извършена часове след като Тръмп заяви, че Иран „ни баламосва“, тъй като не е приел американските условия за ядрено споразумение. Пентагонът определи атаките като акт на принудителна дипломация, който има за цел да накара иранците да направят отстъпки на масата за преговори.

„Ако се налага да преговаряме с бомби, ще преговаряме с бомби. И сме много добри в това. Никой в света не е по-добър“, заяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет в сряда при посещение в щаб-квартирата на Централното командване на американската армия в Тампа, щата Флорида, което наблюдава военните операции в Близкия изток.

Американските сили са извършили атаки срещу десетки мишени, включително системи за противовъздушна отбрана и радарни станции близо до Ормузкия проток, съобщи високопоставен американски представител. Не са нанесени удари срещу инфраструктурни обекти, уточниха американски представители.

Американската армия съобщи, че ударите са приключили около 21 ч. източно време, няколко часа след началото им.

Иранската държавна телевизия съобщи за взривове в страната, включително в големия град Карадж, северозападно от Техеран, и в областите по протежението на Ормузкия проток. Държавната телевизия допълни, че иранските системи за противовъздушна отбрана са се заели с американските изтребители.

Иран съобщи, че е атакувал Пети американски флот в Бахрейн при атака с дронове. Вътрешното министерство на Бахрейн информира, че са били задействани сирени и призова гражданите да потърсят убежище на безопасно място. Кувейтската армия посъветва гражданите да потърсят безопасно място поради вражески нападения.

Атаката е поредната размяна на огън между Техеран и Вашингтон тази седмица, която американската армия определи като „допълнителни удари за самоотбрана“ в отговор на „произволната и трайна агресия“ на Иран. Във вторник американската армия извърши три вълни от атаки срещу ирански радарни станции, системи за противовъздушна отбрана и наземни контролни станции, след като ден по-рано ирански дрон свали американски хеликоптер Apache в Ормузкия проток.

По-рано в сряда Тръмп изрази недоволството си от Иран поради отказа му да приеме условията на САЩ. „Много сме близо до споразумение, но те продължават да ни баламосват. Искаме значимо споразумение, което работи“, заяви американският президент.

Едно от основните разногласия е свързано с ядрените амбиции на Иран. Техеран е проявил интерес за постигане на ядрено споразумение с Вашингтон, който поиска от Иран да се откаже от обогатения си уран, но не е дал публични признаци, че е готов незабавно да сключи споразумение.

Тръмп не се е отказал от дипломацията, но търпението му се изчерпва, заявиха американски представители.

Въпреки че разреши новите бомбардировки по-рано тази седмица, той е поискал от високопоставени съветници във вторник следобед да изпратят послание до Техеран чрез Катар, който е посредник: атаките са в отговор на атаката с дронове, при която едва не загина екипажът на Apache, а не възобновяване на пълномащабната война. Военният натиск ще се засилва, докато Иран не отстъпи пред условията на президента, заплаха, която има за цел да ускори постигането на споразумение, заявиха официални представители.

В сряда Тръмп заяви още, че миналия месец американската армия е извела тайно 200 кораба, превозващи 100 млн. барела петрол през Ормузкия проток, въпреки опита на Иран да затвори напълно стратегическия воден път, смекчавайки затрудненията в световната икономика.

Ескалация на военните действия между Израел и „Хизбула“, иранско прокси в Ливан, допълнително застрашава мирните преговори, казват анализатори. Особено като се имат предвид затрудненията на Тръмп да ограничи мащаба на израелските атаки.