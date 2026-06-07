Силното поскъпване на жилищата засилва подкрепата за таван на населението в Швейцария

От 1990 г. населението в швейцарското селище Кнонау е нараснало над два пъти, движено от икономическия бум в един от най-добре настроените към бизнеса и проспериращи кантони в страната Цуг, пише Ройтерс.

Притесненията на някои местни жители, че жилищата и обществената инфраструктура са претоварени са в основата на по-широките аргументи за референдума следващия месец за това дали Швейцария трябва да одобри таван на населението.

Предложението на крайнодясната Швейцарска народна партия предвиждда населението от местни жители на Швейцария да не надхвърля 10 млн. души преди 2050 г. и може да сложи край споразумението на страната за свободно движение на хора с Европейския съюз.

„10 млн. би било катастрофа“, казва 63-годишната Ерика Херман, бивша продавачка в селището, която подкрепя инициативата. „Това са твърде много хора за Швейцария“, счита тя.

Бизнесът е против таван на населението

Населението вече надхвърля 9 млн. души и при сегашните темпове ще премине предлагания таван много преди 2050 г.

Ако инициативата бъде приета на 14 юни, това може да наруши търговските отношения с ЕС, който е най-значимият търговски партньор на Швейцария.

Някои критици оприличават референдума с гласуването за Brexit във Великобритания преди десет години, тъй като свободното придвижване подкрепя достъпа на Швейцария до единния европейски пазар.

Управляващият Федерален съвет се противопоставя на таван върху населението. Миналия месец той задейства план за затрудняване на придобиването на имоти от чужденци, като се позова на референдума.

Бизнес групи твърдят, че той може да прекъсне достъпа до работна ръка на Швейцария, където над една четвърт от местните жители са чужденци. Над 82% от тях са от Европа, мнозинството от които от Италия, Германия, Португалия и Франция.

Макар швейцарските избиратели често да приемат аргумента, че дадено предложение би било лошо за бизнеса, допитвания сочат, че това предложение може да бъде прието.

Жителите на Кнонау, с които Ройтерс е разговаряла за референдума, са посочили промяната на селището от строителството и натиска върху обществените услуги поради ръста на населението. Хората, които са изразали твърдо мнение за предложението, обичайно го подкрепят, но малцина са заявили, че то би навредило на Швейцария.

Населението продължава силно да нараства

Просперитетът на Швейцария, която не е член на ЕС, но е свързана с него чрез редица договори, зависи в значителна степен от свободния достъп до пазарите в останалата част от света.

А богаството и високите ѝ заплати спомогнаха за привличането на топ таланти от други страни.

Населението на Кнонау е нараснало с почти 150% до 2414 от 1990 г. За сравнение ръстът за Швейцария достига 36%, а за ЕС – 8%.

„То продължава силно да нараства, в даден момент това трябва да спре“, казва 77-годишният Петер Цуершер, пенсиониран електротехник в Кнонау, който подкрепя инициативата. „Нуждаем се от известна имиграция, но случващото се сега е прекалено“, допълва той.

Една от привлекателните черти е близостта до кантона Цуг, където корпоративната данъчна ставка е много под нивата във Великобритания, Франция, Италия и Германия и с над 2,7 процентни пункта по-ниска от средното ниво в Швейцария. Данъкът върху доходите също е значително по-нисък.

Имотите в Цуг поскъпват по-бързо от тези в големите градове

Много жители на Кнонау, точно на границата на кантон Цюрих, работят в Цуг, но живеят в селището, тъй като то е по-евтино, казва 54-годишният Мартин Итен, жител на Кнонау, който се занимава с инсталиране на слънчеви панели.

Той казва, че богатите нови жители повишават цените и допълва, че семейният му дом трябвало да бъде разрушен и превърнат в апартаменти с подземен паркинг. Той обмисля да замине за чужбина, за да живее от получените средства.

За последното едно поколение икономиката на Цуг е нараснала по-бързо от всеки друг кантон с изключение на фармацевтичния хъб Цюрих. Това е повишило и цените на жилищата в Цуг.

Според консулнатската компания в областта на имотите Wüest Partner, жилищата в град Цуг вече са по-скъпи от тези в Женева, където първокласните имоти струват повече от тези в Сингапур, Лондон, Ню Йорк, Токио и Париж, според доклада за богатството за 2026 г. на консултантската компания Knight Frank.

„Ако сте успели да купите жилище преди 20 години, сте спечелили от лотарията. За всички останали това е катастрофа“, казва Лусиан Франсини, лидер на Зелената партия в Цуг, който той определя като „Швейцария на Швейцария“.

Зелените са против инициативата за населението.

Финансовият директор на Швейцарската народна партия в Цуг Хайнц Таенлер казва, че кантонът отчасти е „жертва на собственя си успех“, създавайки „прекомерно“ търсене на жилища. Но той отбелязва, цитирайки изследване от 2017 г., че цените на жилищата са повлияни много повече от локацията и достъпността, отколкото от нивата на данъците.

„Трябва да сме предпазливи и тъкмо това е проблемът – хората от Цуг вече не могат да си позволят жилищата в собствения им кантон“, кооментира Таенлер.