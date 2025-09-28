Избирателите в Швейцария подкрепиха отмяната на вековен имотен данък

Швейцария гласува за отмяна на стогодишна система на облагане с данъци на имотите, ход, който ще намали задълженията за собствениците на жилища и може да повиши цените на недвижимите имоти, пише Bloomberg.

Предложението беше подкрепено от 65% от избирателите, сочат първоначални данни на правителството, публикувани днес. Допитвания преди референдума показваха оспорван краен резултат.

Сега данъчното бреме за собствениците на жилища може да намалее с 22% в зависимост от положението на отделните хора, сочат данни на Raiffeisen Switzerland. Банката прогнозира също, че цените на жилищата ще нараснат с 5% до 7% през следващите 12 месеца, тъй като животът в собствено жилище ще стане по-привлекателен.

Швейцария има най-ниския процент на жилищна собственост в Европа, което означава, че само около 40% от швейцарците ще се възползват от новите правила.

В основата на реформата е, че няма да има повече данъци върху теоретичния наем, който собствениците на жилища могат да получат от имота си на пазара. Отмяната на т. нар приписана наемна стойност беше обсъждана в продължение на години в парламента и има подкрепата на правителството.

Вместо това кантоните ще получат правото да облагат с данък вторите жилища като например планински хижи. Все пак собствениците на имоти като цяло ще бъдат в по-изгодна позиция. Според правителствени оценки мярката ще струва на държавната хазна около 1,7 млрд. франка (2,1 млрд. долара).