S&P 500 отчита четвърти пореден ден на ръст и се повишава с 0,4% за седмицата

S&P 500 отчита четвърти пореден ден на ръст на фона на анализите на данните за инфлацията в САЩ, които биха могли да дадат допълнителен стимул на Федералния резерв да намали лихвите на заседанието си през следващата седмица.

В последната за седмицата сесия по-широкият индекс на Уолстрийт се повиши с 0,19% до 6870,4 пункта, като е с 0,7% под интрадневния си рекорд. Бенчмаркът нараства с 0,4% за седмицата.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average добавя 0,22% (104,05 пункта) в сесията и с почти 1% за седмицата до 47 954,99 пункта. Технологичният индекс Nasdaq Composite нарасна с 0,31% в сесията и с 0,6% за седмицата до 23 578,13 пункта.

След възобновяването на работата на правителствените служби в САЩ започнаха да излизат и различни данни за икономиката. Министерството на търговията заяви, че основният индекс на личните потребителски разходи за септември расте на годишна база с 2,8% при средна прогноза на икономисти, анкетирани от Dow Jones, от 2,9%. Месечният ръст е с 0,2% и е в съответствие с очакванията.

Същевременно потребителското проучване на Университета в Мичиган, доклад, който дава поглед върху настроенията, както и върху инфлацията в близко и дългосрочно бъдеще, показва по-голям оптимизъм от очакваното за декември.

На фона на умерената инфлация в САЩ сега работните места са на фокус – последните доклади показват отслабване на пазара на труда. Инвеститорите се надяват, че това ще повлияе на централната банка да понижи основния си лихвен процент с четвърт процентен пункт през следващата седмица, пише CNBC.

Седмичните молби за обезщетения за безработица намаляват с 27 хил. до сезонно изгладени 191 хил. заявления през миналата седмица – най-ниско ниво от септември 2022 г. Икономистите предупреждават обаче, че данните са изкривени заради Деня на благодарността, припомня Ройтерс.

Данните на ADP за пазара на труда показват, че са съкратени 32 хил. работни места в частния сектор – най-големият спад за повече от две години и половина.

Трейдърите оценяват с 87% вероятността американската централна банка да понижи основния лихвен процент – много по-голяма вероятност спрямо прогнозите отпреди няколко седмици, според инструмента CME FedWatch.

Що се отнася до корпоративните новини, сделката на Netflix за Warner Bros Discovery доминира на пазара. Ако тя бъде финализирана, това ще превърне Netflix в медийна сила, която ще контролира една от най-ценните библиотеки със съдържание в развлекателната индустрия.

Акциите на Ulta Beauty скочиха, след като търговецът на козметика надмина прогнозите на Уолстрийт за третото си фискално тримесечие и повиши перспективата пред цялата година.

Акциите на Victoria’s Secret също поскъпнаха силно, след като търговецът на бельо отчете по-добри от очакваното резултати за третото тримесечие. Компанията повиши прогнозите си за годината, а стратегията ѝ за преструктуриране явно показва признаци на успех.

Същевременно акциите на Hewlett Packard Enterprise се сринаха, след като компанията за облачни услуги и хардуер не успя да отговори на очакванията на анализаторите за приходите през четвъртото тримесечие.

Цените на петрола се повишиха с близо 1% до двуседмичен връх в петък поради нарастващите очаквания, че Федералният резерв на САЩ ще намали лихвените проценти следващата седмица. Фючърсите на сорта „Брент“ поскъпнаха с 49 цента, или 0,8%, до 63,75 долара за барел. Американският суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поскъпна с 41 цента, или 0,7%, до 60,08 долара.

Това са най-високите цени на затваряне и за двата бенчмарка от 18 ноември насам.

За седмицата „Брент“ поскъпна с около 1%, а WTI - с около 3%, което е втори пореден седмичен ръст и за двата контракта.

Щатският долар понижи обменния си курс в петък. Доларовият индекс, който отчита динамиката на зелените пари спрямо шест други валути, се понижи с 0,1% до 98,994, недалеч от петседмичното дъно от 98,765, отчетено в четвъртък. За седмицата индексът се понижи с 0,5%.

Еврото остана почти без промяна на ниво от 1,16433 долара за 1 евро, като е близо до триседмичния връх от 1,1681 долара, регистриран в четвъртък.

Йената, която беше подкрепена в последните сесии от очакванията, че централната банка на Япония може да повиши лихвите този месец, леко поскъпна в петък – с 0,1% до 155,295 йени за долар. Британският паунд остана почти без промяна през деня на ниво от 1,3329 долара за 1 британска лира.

Водещата криптовалута биткойн поевтиня за втори пореден ден, този път с 3% до 89 701 долара.

Държавните облигации на САЩ приключиха най-лошата си седмица от осем месеца насам на фона на очакванията на заседанието на Федералния резерв. Доходността по 10- и 30-годишните дългови книжа се повиши с четири базисни пункта в петък, което е най-силен скок от април насам. Пазарът на дългосрочни лихвени проценти в частност „не харесва несигурността относно потенциалния път на паричната политика“, коментира пред Bloomberg Дхирадж Нарула, стратег по лихвените проценти в HSBC Securities.

Аукционите на 3-, 10- и 30-годишен държавен дълг през следващата седмица са планирани да започнат в понеделник, ден по-рано от обичайното, за да се избегне съвпадение с обявленията на Федералния резерв на 10 декември.