Най-високият хотел в света отвори врати в Дубай, подобрявайки рекорда случайно

Дубай има нов рекордьор в небосвода си, почти случайно. Най-високият хотел в света, Ciel Tower, официално отвори врати, като стъклената сграда се издига на височина от 377 метра над Дубай Марина. Височината ѝ не е била планирана, тя се увеличила неочаквано, след като първоначалните планове били променени, пише CNN.

„Знаехме, че искаме да построим нещо забележително“, казва Роб Бърнс, главен изпълнителен директор на проектанската компания The First Group. „Но със сигурност не сме планирали да построим най-високия хотел в света“, допълва той.

Въпреки рекордните му размери създателите на Ciel все пак били принудени да мислят в малък мащаб. Сградата се издига на площ от около 3600 кв. м, малко под размерите на футболно игрище. Не е точно малка, но за мащабите на Дубай е такава.

Това означавало, че архитектът на кулата Яхия Ян трябвало да прояви сдържаност и да разчита на някои хитри трикове.

Входът, например, е луксозен, но не е това, което бихте очаквали от сграда рекордьор в Дубай. Гостите влизат с очакването да видят нещо грандиозно, достатъчно голямо, за да бъде домакин на конгрес, или украсено със статуи и водни ефекти. Вместо това ви посрещат меко осветление и извити линии и имате усещането за пространство, проектирано от човек, който цени малките му размери.

„За нас това беше много предизвикателен проект. Имотът е с неправилни форми, за кула с подобни размери можеше да бъде по-голям. Но винаги казвам, че най-добрите резултати се постигат, когато предизвикателствата са най-големи“, отбелязва Ян.

С други думи, фоайето е компактно, тъй като трябва да бъде такова. Мащабът е във височината и се разкрива етаж по етаж, докато сградата достигне достатъчна височина.

Стаите са в унисон с темата. Те са с изчистени линии, неутрални тонове и гладки текстури, което ги прави скромни в сравнение с обичайните за Дубай разкошни апартаменти в курортните комплекси, но гледката от пода до тавана към Марина, „Палм Джумайра“ и Персийския залив компенсира това. С 1004 стаи на 82 етажа хотелът навлиза на пазар, който вече прелива от легла.

По-нагоре характерният за Ciel размах се проявява под формата на празнота, нещо, което Ян нарича „ухото на иглата“, свързана колкото с функционалността, толкова и с дизайна.

12 атриума подчертават височината, разположени на разстояние от шест до осем етажа един от друг, изпълнени с дървета и растения. Те са едновременно естетични и практични, осигуряват дневна светлина, прохлада и място за събиране на гостите.

Вертикални паркове

Социалните пространства, където хората могат да се събират, както ги нарича Ян, ще се използват за йога, фитнес или като допълнителни площи към ресторантите. „Създаваме малки вертикални паркове“, казва той и допълва, че е разделил кулата на „по-малки квартали“. Те спомагат също за охлаждане и пестене на енергия, като използват компютърно контролирани стъклени жалузи, за да внесат морския бриз.

„Бъдещите кули ще бъдат различни от тези отпреди 50 години. Те ще бъдат порести, за да внесем природата в тях“, казва Ян.

Може би най-характерното за Дубай в Ciel е липсата на стремеж хотелът да се превърне в рекордьор, просто така се е случило. Авторите на проекта продължили да добавят удобства, а сградата ставала все по-висока, тъй като нямало къде да ги разположат.

Ян първи забелязал, че се доближават до рекорд, тъй като проектът започвал да наподобява предишния рекордьор Gevora Hotel, също в Дубай, който е висок малко над 356 м.

„Яхия дойде при нас и ни каза: хей, момчета, напът сте да построите най-високия хотел в света. А ние отговорихме: Уау, добре, да го направим“, казва Бърнс.

Ресторантите и басените на Ciel следват същата логика като останалата част от кулата, извличайки максимума от наличните възможности. Хотелът разполага с осем ресторанта на горните етажи, като британската марка Tattu заема най-впечатляващите места.

Има три басейна, но най-забележителен е инфинити басейнът на 76-ия етаж, разположен в кухината на кулата, която канализира вятъра. Той не е голям, но не е и необходимо, когато визуалният ефект е, че водата сякаш направо се слива с небето.

Ciel добавя още една форма в небосвода на Дубай, който рядко се запазва непроменен за дълго време. Не е ясно и дали ще задължи трайно световния рекорд. Дубай изглежда възприема дори собствените си най-големи постижения за предизвикателства.