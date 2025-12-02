ЕЦБ отказа гаранции за репарационен заем за Украйна и хвърля страната във финансова криза

Европейската централна банка (ЕЦБ) отказа да предостави ликвидност за репарационен заем за Украйна, което ще изправи страната пред финансова криза през 2026 година. Институцията отказа да участва в процедурата за осигуряване на средства за разбитата от войната украинска икономика, предупреждавайки, че това ще наруши договорите за ЕС, отхвърлящо парично финансиране, и ще подкопае независимостта на банката, пише Euronews.

Репарационният заем предвижда ЕС да предаде на Украйна 140 млрд. евро от замразените руски активи под формата на заем - Украйна ще трябва да ги възстанови, само ако Москва възстанови щетите от войната, които се изчисляват от Световната банка на над 500 млрд. долара.

Украински икономисти казват, че липсата на финансиране от ЕС поставя страната в критична ситуация, допълва УНИАН. На Украйна не достигат 80 млрд. долара, които няма откъде да получи, ако ЕС ѝ обърне гръб. От тези средства 60 млрд. долара са за необходимите оръжия за защита.

Украйна няма на кой друг да разчита за подкрепа - САЩ няма да предоставят никакви средства за Киев, най-много да позволят продажбата на оръжия, посочват украинските анализатори. Те смятат, че Европейският съюз няма средства за Украйна. Източниците са два - или парите на данъкоплатците, или замразените руски активи, чието предаване ЕЦБ отказва. Има вариант и за пускане на емисия еврооблигации и предаване на средствата под формата на заем, което обаче поставя под въпрос жизнеспособността на украинската икономика, когато приключи войната.

Нещо повече - дори и Международният валутен фонд (МВФ) съобщи, че одобрява финансиране за Украйна през 2026 година (малко над 8 млрд. долара), но те ще бъдат предоставени, след като ЕС намери пари за страната за догодина.

През октомври европейските лидери заявиха, че имат съгласие да продължат да подкрепят финансово Украйна през следващите две години, но явно вариантите започват да се изчерпват.

По време на война разходите, които Украйна не може да си позволи да ореже са за отбрана и социалните разходи, пише УНИАН. Последната възможност за Киев е да емитира сам облигации. Украинските финансисти припомнят, че това се случи през 2022 година. Министерствот она финансите емитира ДЦК за 400 млрд. гривни (9,5 млрд. долара), което повиши инфлацията до 28%.

Отне няколко години, докато нивото намаля до 6% през 2024 година, но през 2025 година отново се повиши до 10,9% през октомври.