Украйна ще има нужда от финансова подкрепа още в началото на 2026 г.

На последното заседание на Европейския съвет лидерите на общността се съгласиха да продължат финансовата подкрепа за Украйна през 2026 година и 2027 година, но източникът на финансиране не стана ясен, пише Euronews. По данни на Киев страната ще се нуждае от средства още в началото на следващата година. Според оценки за периода 2026 - 2027 година ще са нужни 60 млрд. евро. По механизма на ЕС за Украйна, създаден още в началото на войната и в обем на 50 млрд. евро, са останали само 18 млрд. евро.

В същото време изследване на институтът в Киел сочи, че международните компании, които продължават да работят в Русия, са платили данъци в размер на 17,2 млрд. евро само през 2024 година, допълва още Euronews.От началото на войната в Украйна общата сума е 52 млрд. евро. Най-големите приходи от данъци от чуждестранни компании идват от САЩ и Германия.

След срещата си през октомври европейските лидери поискаха от Европесйката комисия да даде предложения за намиране на средства за финасовата подкрепа за Киев.

От Euronews посочват, че вариантите изглежда не са много. От ЕК настояват, че репарационният заем може и да не е "традиционно решение", но е правно издържано. То предвижда предаването на 140 млрд. евро от замразените руски активи, които се намират в една клирингова къща в Брюксел, на Киев. Страната ще има ангажимента да ги върне обратно, ако Русия се съгласи да изплати щетите, нанесени от войната. Тогава парите ще бъдат върнати на Euroclear, а тя - ще ги възстанови на Москва.

Белгия обаче се опасява, че ще бъде оставена сама на ответните санкции на Русия при такова решение и иска гаранции за европейско единство, за да се реши на този ход. Има и опасения, че този ход може да влоши доверието в еврозоната.

Други варианти за Украйна са различни заеми - Брюксел може да изтегли заем от името на ЕС и да го предостави на Киев. На фона на тежкото финансово положение на страната и големите разрушения, с които трябва да се справя, още един заем едва ли е продуктивно решение, посочва изданието. Другият вариант е ЕС да предостави грантове за Киев, което обаче едва ли ще се подкрепи от членовете на общността, които също са изправени пред финансови трудности.

Украйна може да получи подкрепа по двустранни споразумения - по този начин в момента страната получава военна помощ, заобикаляйки ветото на Унгария. Но в същото време се очертават няколко големи доставчика - Германия (17,7 млрд. евро), Дания (9,2 млрд. евро), Нидерландия (8 млрд. евро) и Швеция (7,1 млрд. евро).

Но този модел е много зависим от политическата ситуация в страните и не носи сигурност за осигуряването на средствата.