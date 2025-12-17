IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Великобритания предава парите от продажбата на "Челси" на Украйна

Използването на замразени активи се оказва сложен от правна гледна точка процес

18:48 | 17.12.25 г. 1
Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg LP
Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg LP

Британското министерство на финансите е издало нужните документи за прехвърляне на средствата от продажбата на футболния клуб "Челси" на Украйна, пише Bloomberg. Продажбата беше осъществена през 2022 г., когато собственикът на клуба Роман Абрамович беше поставен под санкции заради връзките му с руския президент Владимир Путин.

Тогава той заяви, че иска да предаде приходите от продажбата за "всички пострадали от войната в Украйна". Сумата е 2,5 млрд. паунда (3,35 млрд. долара) и в момента се съхранява в специален фонд. Британското правителство съобщи, че ще даде срок от 90 дни на руския милиардер да направи доброволно дарение за Украйна, а ако откаже - ще го даде под съд, за да го принуди да освободи средствата.

Единственото искане на Абрамович е парите от продажбата нна футболния клуб да не бъдат използвани за покупка на оръжие, а за хуманитарни цели. 

Британските власти работят с Европейската комисия (ЕК) и португалските власти, тъй като Абрамович има португалско гражданство, за да бъде осъществено предаването на средствата.

Използването на замразени активи се оказва сложен от правна гледна точка процес, посочва още Bloomberg. ЕС има същия проблем, опитвайки се да използва активите на Руската централна банка за подкрепа на Украйна. В края на миналата седмица беше направена крачка в тази посока - Брюксел замрази активите за постоянно, а не както досега да се налага прегласуване на всеки шест месеца.

Но надеждите да бъдат освободени поне 90 млрд. евро (106 млрд. долара), които да бъдат предадени на Киев през следващите две години, намаляват. Белгия, която съхранява голяма част от руските средства, се противопоставя на плана, опасявайки се от реакцията на Москва в отговор на предаването на парите. В клиринговата къща Eurclear се съхраняват около 190 млрд. евро, а натрупаните лихви от работата с тях се предават на Киев.

Идеята на ЕС е замразените средства да бъдат дадени на Украйна под формата на репарационен заем, който ще бъде върнат, ако Русия се съгласи да плати за щетите, които нанесе в Украйна по време на войната.

Темата е основна за последния редовен Европейски съвет, насрочен за 18-19 декември. Преди дни председателят на Европейския съвет Антониу Коща съобщи, че европейските лидери ще трябва да решат как да финансират Украйна и ще стоят в Брюксел, докато намерят решението.

Очаква се в заседанието да участва и президента на Украйна Володимир Зеленски. Преди ден той коментира по време на брифинг в Нидерландия, че финансовото състояние на страната му е тежко и няма да може да устои, ако няма подкрепа от съюзниците.

Според Bloomberg европейските лидери могат да предложат някаква форма на финансиране, докато измислят дългосрочна схема, по която да отпуснат средства за Украйна.

Последна актуализация: 18:49 | 17.12.25 г.
замразени руски активи Роман Абрамович санкции срещу Русия
Коментари

aldy
преди 1 час
Защо тия шулери се надпреварват кой да даде повече пари на безкрайно честния наркомик? Ами защото той честно се отплаща за помощта. Как? Сещайте се сами. От дадените пари на щатските данъкоплатци 2/3 се връщат обратно в Щатовете. И не в джобовете на данъкоплатците, разбира се. Част отива във ВПК. А останалите? Хвръкнали? Ахъм...
