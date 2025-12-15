Офертата на Tether за Ювентус сблъска новите срещу старите пари

Офертата на Tether Holdings за придобиване на Juventus Football Club противопоставя бързоразвиващата се криптокомпания срещу повече от вековна италианска династия.

Предложението на криптофирмата, изцяло в брой, за закупуване на дял от 65,4% на Exor NV за 2,66 евро на акция оценява ФК Ювентус на около 1,1 млрд. евро, според писмо, изпратено до Exor и видяно от Bloomberg в събота. Това представлява приблизително 21% премия спрямо цената на акциите на Ювентус при затваряне на търговията в Милано в петък.

Tether, която е най-известна със своя стейбълкойн USDT, заяви, че ще инжектира още 1 млрд. евро в подкрепа на развитието на клуба и обеща да изкупи всички останали акционери на цена, която да е „поне равна“ на офертата, според писмото.

Exor, инвестиционното дружество на семейство Аниели, бързо отхвърли предложението, сигнализирайки, че няма намерение да продава дела си на Tether или на която и да е друга страна. Бордът „единодушно отхвърля“ предложението на Tether, се казва в изявление в събота.

„Ювентус е част от моето семейство от 102 години“, каза главният изпълнителен директор на Exor Джон Елкан във видео изявление в събота. „В течение на един век четири поколения са го развивали, укрепвали, грижили са се за него в трудни моменти и са празнували с него в щастливи“, посочва още.

„Ювентус – нашата история, нашите ценности – не е за продажба“, каза Елкан, който е внук и определен наследник на индустриалеца Джани Аниели.

Tether не са отговорили на исканията за коментар от Bloomberg.

Офертата е смел залог в чувствителен момент за Аниели, които правят промени в портфолиото си и обмислят раздяла с активи, включително потенциална продажба на медийната група Gedi Gruppo Editoriale. Семейството контролира Ювентус повече от век.

В същото време Ювентус се бори за успехи на терена, докато разходите за запазване на конкурентоспособността на най-високото ниво в европейския футбол се увеличават. Базираният в Торино клуб в момента е седми в Серия А.

Отборът не успя да си върне лидерството, което демонстрира по време на серията си от девет поредни титли в Серия А, приключила през 2021 г., когато завърши четвърти в италианската висша футболна лига. Футболният клуб имаше и неуспехи извън терена. През 2023 г. клубът беше свален с 10 точки в класацията си в Серия А от Италианската футболна федерация след разследване за това как е отчитал трансферите на играчи. Акциите му поевтиняха с 27% същата година.

Tether, сега вторият по големина акционер на клуба с дял от 11,5%, натрупан от февруари, настоява за пълноправно притежание.

За родения в Италия главен изпълнителен директор Паоло Ардойно офертата е лична. „За мен Ювентус винаги е бил част от живота ми“, каза Ардойно в изявление. „Израснах с този отбор.“

Но отношенията между акционерите са обтегнати. Комуникацията е „много, много ограничена“, каза той в интервю през юни.

Контрастът между двете страни едва ли би могъл да бъде по-голям. Чрез Exor – една от най-големите холдингови компании в Европа, с нетна стойност на активите от 36,4 милиарда евро – семейство Аниели управляват големи активи, включително Ferrari, Stellantis и луксозната марка Christian Louboutin.

Ювентус, макар и с емблематичен статут, представлява само малка част от стойността на Exor.

Tether в същото време е емблема на „новите пари“. Основана през 2014 г., тя работи години наред без публични офиси, преди да създаде официална централа в Ел Салвадор през януари. Компанията няма независим съвет, нито разкрива много за структурата си.

В същото време тя се превърна в едно от най-печелившите предприятия в криптоиндустрията.

USDT е най-широко използваният стейбълкойн в света, подкрепен от портфолио от активи на стойност 181 млрд. долара, което включва 135 млрд. долара в американски държавни ценни книжа, според данни от уебсайта ѝ. Печалбата ѝ надхвърли 10 млрд. долара през първите девет месеца на 2025 г., се вижда от тях.

Сега компанията ускорява инвестициите в различни сектори – от изкуствен интелект до селско стопанство, опитвайки се да диверсифицира дейността си отвъд дигиталните активи.

За семейство Аниели Ювентус е по-малко финансов актив и повече символ – клуб, вплетен в идентичността на семейството повече от век.

Докато Tether се аргументира с готов капитал, който може да даде веднага, то Exor сигнализира, че традицията е по-важна от всяка една премия.