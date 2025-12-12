КФН е наредила на "ДаллБогг Живот и здраве" да вдигне цените на "Гражданска отговорност"

Комисията за финансов надзор (КФН) е наложила принудителни мерки на застрахователната компания „ДаллБогг Живот и здраве“ АД за задължително повишаване на тарифите по застраховката „Гражданска отговорност“.

Регулаторът посочва, че премиите по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ са недостатъчни по размер спрямо отчетените нива на щетимост, разходи и рисков профил. Това носи риск от невъзможност на застрахователя да изплаща обезщетения към застрахованите лица.

Застрахователното дружество публикува открито писмо, в което посочва, че „два часа и половина, след като правителството обяви оставка вчера, получихме процедура от Комисията за финансов надзор да вдигнем цените на застраховките“.

Според изпълнителния директор на „ДаллБогг Живот и здраве“ Тони Веков, който е подписал въпросното открито писмо, „Големански, издигнат от ГЕРБ (председателят на КФН Васил Големански – б.ред.), и Данаилов от ИТН (зам.-председателят на КФН, който ръководи направление „Застрахователен надзор“, Пламен Данаилов – б.ред.) задължават „ДаллБогг“, най-големия български застраховател, да вдигне цените на застраховките и разпространяват твърдения, че това идва „най-отгоре“. „Каква може да е целта, независимо от техните скалъпени „страхове“ за финансови затруднения, които заедно с явни манипулации, разпространяват вече 8 месеца“, пише Веков.

Веков обвинява Комисията в „административен произвол и злоупотреба с надзорни правомощия“ и смята, че мярката на регулатора е „поръчкови практики и болшевишки интервенции в пазарните отношения“.

От КФН посочват в тяхно становище, че „нито едно от цитираните твърдения не отговоря на истината, напротив – граничи с манипулация на общественото мнение и изопачаване на фактите“. „Нещо повече – оценяваме това писмо като недопустим натиск върху работата на комисията като независим орган и заплаха за стабилността на финансовия пазар като цяло“, казват от регулатора.

Комисията цитира данни за покупко-продажби от страна на застрахователното дружество и свързани лица на недвижими имоти под балансовата им стойност въпреки отчетени затруднения с ликвидността и забавяния при изплащането на обезщетения на застрахованите лица.

Според проверка на регулатора компанията е купила имоти за 56,5 млн. лева. Отделно застрахователят е придобил свързано дружество за 12 млн. лева, което притежава имот в района на Плевен. Тези придобивания са високорискови, тъй като това са неликвидни активи, увеличават концентрацията на инвестиции и нямат потенциал за достатъчна доходност, за да се изплащат застрахователни претенции, казват от регулатора. Това поставя под въпрос управлението на ликвидния и капиталовия риск на компанията, според Комисията.

Комисията е изискала подробна информация за финансирането, оценката на мотивите и съответствието на тези придобивания с инвестиционната стратегия на застрахователя, която също е предмет на принудителна административна мярка от страна на Комисията, подчертава регулаторът в съобщението си.

Очаква се и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) да излезе с официално становище, допълват от КФН. То ще бъде от решаващо значение за определянето на последващите действия на Комисията.

От КФН припомнят, че забраниха трансграничните операции на „ДаллБогг Живот и здраве“ от 1 юли т.г. и отново от 1 октомври т.г. заради недостатъчно технически резерви. Полша забрани предлагането на застраховка „Гражданска отговорност“ от 17 април за неопределено време заради нарушено пазарно поведение, а Румъния забрани на компанията да сключва нови застрахователни договори от 1 октомври.

Междувременно от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) изразяват позиция, че ръководството на КФН, в лицето на председателя и заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, „провежда политики, основани на професионален, последователен и принципен регулаторен подход и на открит и конструктивен диалог със застрахователния сектор и останалите заинтересовани страни“.

„В резултат на този подход в кратък срок бе постигнат осезаем напредък по редица отлагани с години важни за сектора въпроси, свързани с регулаторната рамка, надзорната практика и взаимодействието между регулатора и пазара. В тази връзка АБЗ изразява своята подкрепа за ръководството на Комисията за финансов надзор и готовност за продължаване на конструктивното сътрудничество в интерес на стабилен застрахователен пазар и ефективна защита на интересите на нашите потребители“, посочва се в позицията на Асоциацията.