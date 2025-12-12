Въпросът пред Фед: Колко устойчив ще бъде американският потребител без работа?

Представете си заглавията, които съобщават за загубата на 20 хил. работни места всеки месец в САЩ. Настроенията на потребителите и инвеститорите биха се сринали, а натискът върху Федералния резерв да продължи да намалява лихвените проценти би бил огромен. Това обаче вероятно е настоящото състояние на пазара на труда, заяви председателят Джером Пауъл в сряда, като вдигна летвата за по-нататъшно облекчаване на паричната политика, пише Конър Сен за Bloomberg.

Пауъл отчете ревизиите на данните за следващата година, които според него ще намалят средно със 60 хил. работни места месечните данни за заетостта, които са на разположение от април насам. Прогнозата му е агресивна, но очертава напълно познатата картина на отслабващ пазар на труда, където официалните данни показват, че секторите, произвеждащи стоки, са съкратили 72 хил. служители от април насам, а заетостта в сектора на услугите е нараснала само благодарение на здравеопазването и образованието.

Как тогава да се оправдае очакването на Фед за безработица от 4,4% до края на 2026 г., което не се различава от нивото през септември тази година? Централните банкери са оптимистично настроени за икономическия растеж, подкрепящ заетостта, благодарение на устойчивото потребление, новия данъчен закон и инвестициите в изкуствен интелект (AI). Но причинно-следствената връзка работи и в обратната посока, където влошаването на заетостта оказва натиск върху потреблението, което формира две трети от икономиката.

Отрицателната динамика, която се наблюдава на пазара на труда, и обещанията за повишаване на производителността и потенциално унищожаване на работни места чрез изкуствен интелект ще направят прогнозата на Федералния резерв за безработицата трудна за постигане през следващата година и ще поставят под въпрос оптимизма му за растежа.

Последните новини от цикличните индустрии, като производството и жилищното строителство, са лоши. Компонентът за заетостта в производството на Института за управление на доставките (ISM) се сви за десети пореден месец през ноември. Данните бяха публикувани в момент, когато компаниите изготвят бюджетите си за следващата година, така че имат известна прогнозна стойност. През последните 30 години, когато показателите за ноември са около или под нивото от предходния месец, обикновено следва спад в заетостта в производството през първото тримесечие.

Home Depot, водещата компания за стоки за ремонт на дома, съобщи тази седмица, че очаква стагнация в растежа на приходите и леко по-бърз растеж на печалбите през 2026 г. Не е нужно да си математически гений, за да разбереш, че това не оставя място за увеличаване на персонала.

Toll Brothers, най-големият производител на луксозни жилища в САЩ, очаква да завърши по-малко имоти през следващата година, а прогнозата му разочарова анализаторите. Toll Brothers е забележителна компания, защото заема позиция в най-високия сегмент на индустрията, където продажбите са най-устойчиви. Компанията съобщи, че поръчките ѝ са намалели с над 20% през изминалата година, което е поредният знак, че жилищното строителство и заетостта ще отбележат спад.

Националният доклад за заетостта на частната компания ADP за ноември показа, че частните работодатели както в производството на стоки, така и в сектора на услугите съкращават служители, като малките предприятия с по-малко от 50 служители са уволнили 120 хил. души – най-резкия темп за един месец от май 2020 г. насам.

Заетостта на „белите якички“ е в особено любопитно положение. Тя е в застой от две години и половина, първоначално за да се коригира прекомерното наемане на персонал по време на възстановяването от пандемията от Covid-19, а по-късно поради влиянието на изкуствения интелект.

„Не можете да пропуснете големите съобщения за съкращения, а също и компаниите, които казват, че няма да наемат никого за дълго време“, каза Пауъл, когато беше попитан за изкуствения интелект в сряда, след решението на Федералния резерв да понижи целевата си лихва с четвърт процентен пункт.

Знаем, че бумът на инвестициите в изкуствен интелект не генерира много работни места, освен тези, които са необходими за изграждането на центрове за данни. Що се отнася до фискалните стимули, много работодатели вече би трябвало да са отчели тласъка от данъчния закон, приет преди пет месеца. Остава потреблението, което до известна степен трябва да следва заетостта. В крайна сметка е трудно да си представим как оптимистичните прогнози за икономическия растеж ще се реализират без по-силен пазар на труда от този, който е в момента.

За съжаление, липсват фактори, които да стимулират възстановяването на растежа на заетостта, и без тях безработицата ще продължи да нараства на приливи и отливи, както се случва от пролетта на 2023 г. Както заяви финансовият директор на JPMorgan Chase & Co. Мариан Лейк на събитие този месец: „Нашата прогноза за следващата година е, че безработицата леко ще се повиши и това ще се отрази на потреблението.“