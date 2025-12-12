IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Times: Тръмп се опитва да убеди още 4 държави да напуснат ЕС

Според изданието има и предложения за създаване на нов елитен форум C5, или "Ядрото на петте", който да измести Г-7

12.12.25 г.
Снимка: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп иска да убеди още четири страни – след Brexit – да напуснат Европейския съюз, за да "бъде Европа отново велика". Това показва информации от по-дълга, все още класифицирана, версия на Стратегията за национална сигурност на САЩ, публикувана миналата седмица, съобщи БТА, позовавайки се на информация от в. Times.

Според изданието има и предложения за създаване на нов елитен форум C5, или "Ядрото на петте" (Core Five), на световните сили, който да измести Г-7 и да включва Америка, Китай, Индия, Япония и Русия.

Четирите страни от ЕС, които се смятат за цели след Brexit, са Австрия, Унгария, Италия и Полша, според изтеклите подробности, публикувани от американския уебсайт за отбрана Defence One. Една от говорителките на Белия дом, Ана Кели, отрече съществуването на такъв вариант на документа, казвайки пред изданието: "Не съществува алтернативна, частна или класифицирана версия".

Смята се, че класифицираната версия на стратегията, която предупреждава за "изтриване на цивилизацията" в Европа поради масовата имиграция и мултикултурализма, призовава САЩ да подкрепят партии и движения, които "търсят суверенитет и запазване/възстановяване на традиционния европейски начин на живот".

Предполагаемият документ вероятно ще предизвика допълнителна тревога в Европа само дни след като от Стратегията за национална сигурност стана ясно, че страни като Франция и Германия "западат" поради миграция и задушен икономически растеж, отбелязва Independent.

1
rate up comment 16 rate down comment 29
Скъсана_Ушанка
преди 3 часа
Ако кюфтето бъде преизбрано, което силно ме съмнява, Унгарийка сами ще си я изгоним. За другите ше има да чака рижия.
