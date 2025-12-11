Търговският дефицит на САЩ неочаквано се сви до най-ниското си ниво от 2020 г.

Търговският дефицит на САЩ неочаквано се е свил през септември до най-ниското ниво от средата на 2020 г., като износът на страната е отбелязал ръст, сочат данни, цитирани от Bloomberg.

Дефицитът в търговията със стоки и услуги е намалял с близо 11% спрямо предходния месец до 52,8 млрд. долара, според доклад на Министерството на търговията, публикуван в четвъртък. Средната прогноза в проучването на Bloomberg сред икономисти беше за дефицит от 63,1 млрд. долара.

Стойността на износа на САЩ се е повишила с 3% до второто най-високо ниво, отчетено досега. Вносът е нараснал с по-скромните 0,6%.

Преди месечния доклад прогнозата на клона на Фед в Атланта за брутния вътрешен продукт (БВП) на САЩ показа, че нетният износ е допринесъл с 0,86 процентни пункта за растежа през третото тримесечие.

Коригирано спрямо инфлацията, търговското салдо на стоки се е свило до 79 млрд. долара през септември - най-ниската стойност от почти пет години. Реалният износ на потребителски стоки е достигнал рекордно ниво.

Данните показват и значително увеличение на вноса на фармацевтични продукти. Импортът на капиталово оборудване и автомобили е намалял, както и този на повечето потребителски стоки, включително мобилни телефони, електроуреди, играчки и мебели, сочат още данните.