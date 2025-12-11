Nexo придобива аржентинската криптоплатформа Buenbit

Основаната от българи криптокомпания Nexo придобива аржентинската Buenbit, една от най-разпознаваемите и бързо развиващи се криптоплатформи в Латинска Америка, съобщиха от Nexo.

Това е първо такова разширяване за компанията, която има над 11 млрд. долара активи под управление.

На въпрос на Investor.bg от Nexo заявиха, че към момента не могат да разкрият стойността на сделката.

Buenbit развива дейност в Аржентина, Перу и Мексико и е регулирана платформа под надзора на аржентинския регулатор CNV.

След приключване на сделката клиентите на Buenbit ще получат достъп до пълната гама решения на Nexo за изграждане и управление на дигитално богатство.

„Аржентина винаги е била сред най-силните двигатели на финтех иновациите (…) Комбинацията от мащаба на Nexo и силните отношения, които Buenbit е изградил през годините, създава отлични условия за ускорен растеж в рамките на следващите 12 месеца“, посочват от Nexo в прессъобщение.

От Nexo допълват, че като част от многогодишната си стратегия ще развият Буенос Айрес като ключов регионален център за бъдещи партньорства и инвестиции в Аржентина, Перу и Мексико. Компанията разширява присъствието си в Аржентина поетапно, чрез внимателно планирана интеграция, заявиха от компанията за Investor.bg, като на този етап се оценяват различни модели за локално присъствие.

Придобиването е само първата стъпка в по-широка глобална експанзия. То отразява и една по-ясно очертаваща се тенденция към консолидация в сектора, като Nexo е в позицията на активен купувач и интегратор, посочват още от компанията.

Основана през 2018 г., Buenbit позволява покупка, продажба и печелене на криптовалути и стейбълкойни, крипто обезпечени заеми, търговия с акции, както и дигитални и физически карти. Платформата обслужва над 1 милион потребители в Аржентина, Перу и Мексико.