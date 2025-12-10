Петролният пазар не може да си обясни ценовата стабилност на фона на излишъка от товари

Петролът се сблъсква с дилемата дали санкционираните руски и ирански товари трябва да се борят за достъп до пазарите. Това може да обясни защо цените на петрола реагират бавно на огромния излишък, който се натрупва в танкерите, пише Wall Street Journal.

Според консултантската фирма Vortexa, в момента в моретата и океаните по света има 1,4 млрд. барела петрол, които са натоварени на танкери. Това е с 24% повече от средното ниво за това време на годината за периода 2016-2024 г. Данните се отнасят до товарите, които пътуват към пристанищата и терминалите за разтоварване, както и за товарите, които все още не са намерили купувач.

Ръстът на цените на петрола в танкерите се генерира от множество източници. Данните на Vortexa показват, че е налице 16% скок в цената на барелите от основните производители. Широкият алианс ОПЕК+ добива повече петрол, докато отменя съкращенията в производството, като предлагането се увеличава и от износители извън картела, като Бразилия, Гвиана и САЩ.

Но има и ръст от страна на санкционираните производители като Русия, Иран и Венецуела. Броят на барелите, превозвани от т.нар. „сенчести“ танкери, е скочил с 82% за една година, като се наблюдава особено бързо увеличение през последните три месеца.

Геополитиката е движещата сила при тенденцията. Индия и Китай обикновено са основните клиенти на руския петрол, но сега са предпазливи към нови покупки, откакто Белият дом санкционира производителите „Лукойл“ и „Роснефт“ през октомври.

САЩ наскоро санкционираха и китайски петролен терминал в провинция Шандун, който приемаше товари с ирански суров петрол. Ограниченията не са попречили на Иран и Русия да изпомпват петрол. Но става все по-трудно да намерят купувачи, така че танкерите се оказват блокирани в морето.

Барелите на „сенчестите“ танкери са дилема за пазара. Те са твърде голям дял от световните потоци, за да бъдат игнорирани – 15% от глобалните доставки вече са под санкции, изчислява Kpler. Все пак има аргумент, че тези санкционирани барели могат да бъдат изключени от оценките за наличните доставки.

Когато в миналото са налагани санкции срещу Москва, петролът в крайна сметка стига до купувачите, въпреки че на Русия са ѝ необходими няколко месеца, за да обособи нови вериги на доставки, за да заобиколи ограниченията. По време на посещение в Делхи миналата седмица руският президент Владимир Путин заяви, че е готов да осигури „непрекъснати“ доставки на гориво за Индия.

Делът на петрола, който се намира в танкери в морето към началото на декември. Графика: WSJ/Vortexa

Ако успее отново да достави петрол до Индия и Китай - чрез създаване на нови, несанкционирани организации за обработка на трансакции или чрез прехвърляне на товари от кораб на кораб – ще има по-малко търсене на резервни барели от несанкционирани производители, което би могло да навреди на цената на сорт Брент.

Несигурността относно това какво ще се случи по-нататък може да обясни защо цената на международния петролен бенчмарк се задържа сравнително стабилна между 61 и 66 долара за барел през последните два месеца, въпреки нарастващите запаси в морето.

Другата причина, поради която нарастващото предлагане не е повлияло на цената на петрола, е, че Китай добавя около 290 000 барела петрол на ден в складовете си тази година, изтъква Rystad Energy. Това е абсорбирало част от излишния суров петрол. Глобалното напрежение кара китайското правителство да се подсигури срещу прекъсванията на вноса на енергия, така че то трупа повече петрол като начин да се застрахова.

Запасите на Китай се третират като стратегически резерви, които не влияят на цените толкова силно, колкото търговските запаси. Ако този допълнителен суров петрол се беше появил в основните ценови хъбове на ОИСР, които анализаторите следят отблизо, въздействието щеше да бъде драматично.

Ако половината от 97-те милиона барела петрол, които Rystad Energy изчислява, че Китай е складирал досега от началото на годината, са се появили в складови съоръжения в Кушинг, САЩ, това би тласнало нивата на съхранение в Кушинг до 70 млн. барела - малко над равнището, което допринесе за отрицателните стойности на фючърсите на West Texas Intermediate през април 2020 г.

Санкциите затрудняват да се прецени накъде ще се насочи пазарът. Резултатът е необичайно стабилна цена на петрола въпреки нарастващото свръхпредлагане. Но всеки признак, че излишъкът от държан в танкери петрол се измества към сушата, може да доведе до срив на цените.