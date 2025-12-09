Капитан Калчев: България не реагира адекватно в ситуацията с танкера "Кайрос"

Дори с наличните средства за наблюдение, България няма да може да реагира адекватно в подобна критична ситуация като тази с ударения от украински дронове танкер "Кайрос" край Ахтопол. За това предупреди капитан далечно плаване Александър Калчев, председател на Българската морска камара, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него ситуацията е критична и бавната реакция превръщат инцидента в екологичен риск. „Последващите действия обаче са още по-тревожни, тъй като демонстрират пълна неадекватност както от страна на властите в Турция, така и в България“, предупреди капитанът. Калчев посочи, че бедстващият кораб е закотвен опасно близо – танкерът е успял сам да се спре на едва 5-6 кабелта от брега.

„Има два основни проблема, които превръщат го превръщат в непосредствен риск“, смята Калчев. Той обясни, че на борда на кораба няма офицери, а само екипаж от изпълнителския състав – т.е. няма отговорни лица". По думите му, при влошаване на метеорологичните условия или поради технически причини, оборудването може да откаже и корабът да се откъсне от котвата. "На мен не ми е ясно и защо българската страна не предприема абсолютно никакви действия", коментира капитанът.

Той е на мнение, че още от самото начало подобни атаки, дори и срещу санкционирани кораби не би трябвало да се случват в открито море и затова го определи като пиратски акт. "Фактът, че чувам по медиите, че трябва да изчакаме решение на Министерски съвет, за да може да се определи някаква сума или някакъв бюджет, с който да разполага Центърът за търсене и спасяване, за да може да предприеме действие, означава, че нашата система е наистина много объркана и че не сме си извадили никакви изводи от случая с "Вера Су" преди няколко години", отбеляза капитанът.

Калчев съобщи, че в началото на 2026 г. се очаква четвърто поредно увеличение на таксите за преминаване през Босфора и Дарданелите – действия, които според Българската морска камара представляват директно нарушение на международното споразумение от Монтрьо от 1936 г.

Той е категоричен, че поредица от едностранни увеличения на транзитните такси през турските проливи отблъсква морския бизнес от Черноморието и създава нелоялна конкуренция. Конвенцията от Монтрьо дава право на Турция да оперира и управлява проливите, както и да събира такси за преминаване на търговски кораби. Ключовата разпоредба, която според капитанът се нарушава, гласи, че тези такси трябва само да покриват разходите по оперирането и управлението, с възможност за генериране на резонен буфер.

Предстоящото четвърто увеличение, което ще влезе в сила от 1 януари догодина, около 10%, Александър Калчев определи като допълнителна тежест, която корабооператорите включват в навлата, поемани от наемателите. Председателят на Българската морска камара обясни, че по процедура Турция трябва да съгласува намерението си с държавите членки, но не го е направила. Той отбеляза, че конкретният удар върху страната ни с увеличението на таксите пряко засяга конкурентоспособността на българските стоки, тъй като цената на транспорта в крайна сметка се поема от крайния потребител.

Капитанът заяви, че българския кораборемонтен сектор ще изпита най-големия удар от увеличените транзитни такси (в момента 45 хиляди – 50 хил. долара само за преминаване в двете посоки за 30- хиляден тонен кораб, търсещ ремонт), което прави турските кораборемонтни заводи по-конкурентни от българските. Той подчерта, че корабособствениците предпочитат да отидат в Турция, където спестяват тези 50 хил. долара и затова българските заводи остават празни.

Защо няма адекватни действия и протести от страна на държавите членки на конвенцията? Каква беше изминаващата година за морския сектор? Ще се увеличават ли премиите за застраховка военен риск в южната част на Черно море? Защо поскъпват екологичните такси?

Целия разговор може да гледате във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да намерите тук.