Може ли Европейският съюз да бъде лидер на световната сцена?

Европейският съюз (ЕС) обединява икономически редица държави, гарантирайки им просперитет. Блокът обаче постоянно е обект на критики включително и заради невъзможността си да се превърне в международен лидер на световната сцена.

Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: Може ли е Европейският съюз да бъде глобален лидер?

Пламен Димитров, Българско геополитическо дружество:

Европейският съюз е уникален субект - едновременно държава и международна организация. В търговията той вече е световен лидер, тъй като действа като единно цяло. В отбраната и външната политика обаче изостава, защото тези правомощия остават в отделните държави. За да стане глобална военна сила, съюзът трябва да се консолидира като държава, което е малко вероятно поради националните различия. Икономически ЕС ще остане сред водещите три сили в света (заедно със САЩ и Китай), но политически е по-вероятно тежестта да падне върху лидери от „втора група“ като Франция и Германия, вместо върху единен европейски глас.

Румена Филипова, Институт за глобални анализи:

В настоящата ситуация Европейският съюз не може да бъде глобална сила поради две основни причини. Първата е структурни дефицити. Многопластовото управление и стремежът към компромис между национални и наднационални интереси пречат на вътрешната консолидация. Решенията често са пожелателни, а „демократичният дефицит“ и липсата на общоевропейски политически процес отслабват европейската идентичност. Втората причина е липсата на лидерство. В ЕС отсъства стратегическа визия, което свежда политиката до празна реторика. Тези дефицити ограничават влиянието на съюза дори на регионално ниво, което е видимо от невъзможността за разрешаване на конфликта в Украйна и зациклилата интеграция на Западните Балкани.

Петко Вълков, началник управление "Трежъри" в ББР:

Европейският съюз има потенциала да бъде глобален икономически лидер благодарение на своя огромен пазар и относителна стабилност. Въпреки това перспективите не са изцяло позитивни поради три основни предизвикателства: висока зависимост от външни енергийни източници, демографски проблеми и сериозно технологично изоставане. През следващото десетилетие световното лидерство ще принадлежи на икономиките, които инвестират най-мащабно в иновации – сфера, в която Европа в момента губи позиции спрямо своите конкуренти.

Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията:

Европа губи конкурентоспособност поради грешни енергийни стратегии. Прекомерното субсидиране на ВЕИ и батерии на практика финансира китайската индустрия, вместо да стимулира местната икономика. Резултатът е скъпа енергия, която тежи на индустрията, включително на ключовия автомобилен сектор. Въпреки това Европа държи стратегически позиции чрез лидери като ASML в производството на чипове. Шанс за възход са новите прагматични политики и агресивните планове за изграждане на независима отбранителна индустрия. Огромните инвестиции в европейски оръжейни системи могат да се превърнат в двигател на растеж, който да върне позициите на континента в световен мащаб.

Ивайло Иванов, Съюз на офицерите от резерва "Атлантик":

Европейският съюз разполага с икономическия и демографски потенциал да бъде глобален лидер, особено предвид застаряването на Китай. Предизвикателството е в запазването на уникалния социален модел при повишена конкурентоспособност. Ключът към геополитическата сила е реформата в процеса на вземане на решения - преминаване от единодушие към квалифицирано мнозинство, за да се избегнат блокади от отделни държави. Необходимо е ново разбиране за националния суверенитет: без политическа воля за общи проекти, държавите членки ще губят влияние поотделно. Решението е в тясно индустриално сътрудничество, особено в отбраната, където ЕС има традиции, но изостава в политическата координация.