С 30% ръст и над 3 млрд. евро са новите инвестиции в отбранителния сектор в Югоизточна Европа

Югоизточна Европа (ЮИЕ) се трансформира от пазар, доминиран от наследени военни системи, в динамична екосистема за високотехнологично производство и иновации, която заема все по-важна роля в новата отбранителна архитектура на Европа. Това показва анализ на агенцията за новини и бизнес анализи SeeNext.

Мащабната модернизация засяга физическа, енергийна и дигитална инфраструктура, продиктувана от необходимостта от укрепване на регионалната сигурност в отговор на войната в Украйна и засиленото геополитическо напрежение.

Докладът „Сигурност и отбрана в Югоизточна Европа“ оценява, че общата стойност на инфраструктурните проекти в региона между Егейско, Адриатическо и Черно море, които се случват в момента и ще бъдат факт до няколко години, е между 35 и 40 млрд. евро. Инвестициите са насочени към подобряване на военната мобилност, гарантиране на енергийна независимост от Русия и противодействие на хибридни заплахи.

Регионът бързо се превръща във важен център за нови отбранителни технологии и производство, привличайки над 3 млрд. евро нови частни инвестиции. Последните данни за компаниите в отбранителния сектор показват, че те бележат ръст от над 30%.

Този ръст се стимулира от ново поколение компании за безпилотни системи, стратегически международни партньорства и приток на нов капитал. Сред водещите глобални компании, които изграждат производствени и развойни мощности в региона, са Rheinmetall, Hanwha Aerospace и Elbit Systems.

Повече стратегически партньорства

В доклада се припомня, че наскоро бяха обявени публично-частни партньорства на стойност над 3 млрд. евро, основно в Румъния и България. Инвестициите са насочени към изграждане на нови заводи за боеприпаси, дронове и бронирани машини.

България е водещата страна в региона по привлечено рисково финансиране за стартъпи в областта на отбраната и сигурността, като през миналата година е привлякла 153 млн. долара. По-голямата част от средствата са насочени към EnduroSat.

Фондове за рисков капитал и институционални инвеститори като Европейска инвестиционна банка и Иновационния фонд на НАТО активно финансират ново поколение технологични компании в сфери като изкуствен интелект, киберсигурност и автономни системи.

Регионът вече е „дом“ на над десет активни производители на дронове. Сред новите значими компании са BraveX Aero (Румъния), Orqa (Хърватия) и Skifteri Drones (Косово).

Възходът на технологичните компании

Има ново поколение технологични компании, специализирани в отбранителни решения. Българските Wiser Technology и EnduroSat, както и гръцката Intracom Defence, са сред лидерите в областта на софтуерно дефинираната отбрана, изкуствения интелект и космическите технологии, като участват в ключови проекти, финансирани от Европейския фонд за отбрана.

Все още липсва по-силно регионално сътрудничество. Макар страните в региона традиционно да развиват отбранителните си способности поотделно, настоящата геополитическа ситуация и съюзническите ангажименти създават условия за изграждане на взаимосвързана регионална отбранителна система, се посочва в анализа.