САЩ искат Европа да поеме сама своята защита, но не и без американски оръжия

Вашингтон заплашва с ответни мерки, ако страните от Европейския съюз (ЕС) приложат принципа "Made in EU" при обществени поръчки в сферата на отбраната, пише Politico. Изданието цитира становище на Държавния департамент и Министерството на войната, както вече се нарича ведомството във втория мандат на Доналд Тръмп, отбелязват, че големите европейски компании се възползват от достъпа до американския пазар.

Документът е изпратен до Европейската комисия във връзка с обществено обсъждане за промени в европейското законодателство. В него се посочва, че ако Брюксел реши да ограничи достъпа на трети страни до обществените поръчки и се съсредоточи върху "произведено в ЕС" при доставките, това може да подкопае европейското превъоръжаване и би отслабило оперативната съвместимост на НАТО, тоест и на готовността на организацията за реакция.

"САЩ подкрепят въвеждането на мерки, които да блокират на участието на злонамерени лица и ненадеждни доставчици в европейските вериги за доставки на отбранителна техника, но прилагането на същите правила към САЩ, съюзник в НАТО и ключов партньор в областта на сигурността, намалява ефективността на НАТО", се казва още в позицията, публикувана на страницата на Европейската комисия.

Американските власти обръщат внимание, че ограниченията противоречат на търговското споразумеие, подписано през миналото лято между двете страни.

Тези коментари подчертават парадокса в подхода на САЩ към Европа, коментира Politico и посочва, че американският президент Доналд Тръмп многократно е подчертавал, че европейците трябва да поемат по-голямата част от своята отбрана, но сега допълва, че това не трябва да бъде за сметка на американските оръжейни компании.

Източници на европейското издание отбелязват, че още в края на миналата година зам.-държавният секретар Кристофър Ландау е критикувал Европа, че дава приоритет на своята отбранителна индустрия, по време на среща с представител на американските оръжейни компании.

Години наред европейските страни разчитат много на доставки на оръжия от САЩ - като се започне от системите за залпов огън HIMARS и за ПВО Patriot до изтребители F-35. САЩ доставя около две трети от вносните оръжия в Европа.

Европейската комисия ще представи промените в директивата за обществените поръчки в края на 2026 година. Но още преди това вече има сигнали за фаворизиране на европейския бизнес - например в програмата SAFE, която предвижда предоставяне на 150 млрд. евро, както и в заемът, който беше отпуснат на Украйна в размер на 90 млрд. евро за 2026 - 2027 година. Със средства по тази схема Киев може да купува основно европейски и украински оръжия, а доставки от трети страни се правят след специално разрешение от Брюксел - когато става въпрос за доставки, които Европа не може да извърши (например ракети за Patriot), или има спешна нужда от определено въоръжение.

Пентагонът също купува с предимство оръжие от американски производители, но и фирми като Saab и Leonardo, също имат достъп до американския пазар.