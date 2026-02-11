Европейската индустрия предупреждава за ефектите от плана на ЕК "Произведено в Европа"

Докато лидерите на Европейския съюз (ЕС) включват „Произведено в Европа“ в дневния си ред на неформалната среща на върха, индустриите в целия блок предупреждават, че европейските преференциални регулации биха могли да преобърнат глобалните вериги на доставки – и поставят под въпрос как подобна политика би функционирала на практика, пише Euronews.

Нарастващият натиск върху производителите да преместят производството си в Европа ще наруши съществуващите маршрути за доставки и ще принуди компаниите да изградят нови такива, заявиха няколко представители на индустрията пред Euronews преди разговорите на лидерите на ЕС на 12 февруари относно правилата – спорно предложение на Европейската комисия (ЕК) за съживяване на индустрията на блока.

Предложена от френския еврокомисар по индустриалната стратегия Стефан Сежурне, преференцията има за цел да даде приоритет на произведените в ЕС продукти и услуги при обществените поръчки и да определи критерии, които благоприятстват местното производство в рамките на веригите на доставки на ЕС. Тя е част от Закона за индустриалния ускорител, който трябва да бъде представен на 25 февруари след многократни отлагания.

Планът е част от по-широките усилия на ЕС за повишаване на конкурентоспособността и защита на пазара от глобалната конкуренция, главно от САЩ и Китай. Лидерите на ЕС обаче се стремят и да намалят зависимостта на блока от чуждестранен внос като чисти технологии, батерии, стомана и други енергоемки стоки.

Някои анализатори твърдят, че макар правилата „Произведено в Европа“ да целят да осигурят индустриален суверенитет и да намалят зависимостта от вноса, те всъщност рискуват радикално да увеличат разходите за индустриите надолу по веригата, например строителството и автомобилостроенето.

В писмо, изпратено до лидерите на ЕС преди неформалната среща в четвъртък, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че европейската преференция е „необходим инструмент“ за създаване на стойност на местно ниво.

„Това може да помогне за създаването на водещи пазари в стратегически сектори и да подпомогне увеличаването на европейските производствени възможности“, изтъква тя в писмото от 9 февруари.

Фон Лайен добавя, че всяко подобно предпочитание трябва да бъде подкрепено от силен икономически анализ и да е съобразено с индустриалните приоритети, като същевременно блокът се ангажира конструктивно с доверени партньори.

Лидери от множество индустриални сектори призоваха за предпазливост при защитата на съществуващите вериги на доставки и предупредиха за ефектите от протекционизма на фона на геоикономическия климат, където митата вече се използват като оръжие.

Автомобилна индустрия

„Като цяло сме критични към подходите за местно съдържание, тъй като нашите вериги на доставка са силно преплетени в международен план“, изтъква говорител на Германската асоциация на автомобилната индустрия (VDA) пред Euronews.

От лобистката група добавят, че протекционизмът „носи риск от негативна реакция от други страни и по този начин би могъл да има обратен ефект, особено за експортно ориентираната автомобилна индустрия, където около 70% от работните места се поддържат от износа“.

(Продължава на следващата страница)