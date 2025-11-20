Нов завод за редкоземни елементи в Европа показва колко трудно ще е скъсването с Китай

Европа се опитва да се наложи на световната карта на рекдоземните елементи, а нов завод на границата с Русия е първата ѝ стъпка в тази посока, пише Wall Street Journal.

В град Нарва в Естония, който преди време е бил текстилен център на Руската империя, сега се намира най-големият производствен завод в Европа за редкоземни магнити, необходими за електромобили и вятърни турбини. Това е част от усилията на Стария континент да си осигури място в глобалната верига на доставки, доминирана на всеки етап от Китай. Построен от канадската компания Neo Performance Materials и финансиран отчасти от Европейския съюз, заводът трябва да започне търговски доставки към компании, включително германския доставчик на автомобилни части Robert Bosch, следващата година.

Проблемът: дори при първоначалния планиран капацитет от 2000 тона материал за постоянни магнити заводът ще произвежда само малка част от това, което според анализатори е необходимо на европейските производители.

Neo планира в крайна сметка да увеличи производството на 5000 тона, но това все още е далеч от достатъчно, за да прекъсне зависимостта на Европа от Китай. Очаква се общото европейско търсене да достигне 45 хил. тона до 2030 г., според данни на Adamas Intelligence, която проследява развитието на индустрията.

САЩ имат много повече в процес на разработка. Компаниите в момента планират да изградят капацитет от над 40 хил. тона в САЩ до 2030 г., сочат данните на Adamas.

След като Китай наложи нови ограничения на износа на редкоземни елементи през април, администрацията на Тръмп увеличи субсидиите и взе други мерки, за да подкрепи индустрията, което предизвика надпревара за изграждане на капацитет в САЩ за добив, преработка и производство. Редкоземните елементи са от съществено значение и за производството на много отбранителни системи.

„САЩ излязоха с много голям портфейл, много агресивен и много подкрепящ план за изграждане на капацитет“, коментира главният изпълнителен директор на Neo Рахим Сулеман.

Заводът на Neo е построен за 500 дни, което анализзаторите считат за бързо, когато става въпрос за ново съоръжение за производство на редкоземни магнити на Запад. Плановете за значително увеличаване на капацитета в САЩ вероятно ще отнемат няколко години и няма гаранция, че всички проекти ще бъдат успешни или че ще достигнат очаквания капацитет, казват анализатори.

Европейските доставчици на автомобили вече бяха готови да диверсифицират източниците си на постоянни магнити преди хода на Китай, казва Сулеман, а ограниченията през април предизвикаха по-голям интерес от клиенти в други сектори.

Според Сулеман Европа не трябва да се снабдява с всички редкоземни магнити от вътрешния пазар. Но в Европа „имаме да извървим дълъг път, за да задоволим само част от съществуващото търсене“, казва той.

През последните десетилетия Европа просперираше в световната търговска система, която ѝ позволяваше да внася евтин руски газ и редкоземни елементи от Китай, с което захранваше промишлената си база. Но пълномащабното нашествие на Русия в Украйна през 2022 г. и решението на Китай от тази година да ограничи износа на редкоземни елементи показаха колко зависим е станал континентът от тези страни.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен зяви миналия месец, че ЕС работи по план за критични минерали, който ще се поучи от предишните усилия на блока да намали зависимостта си от руски газ. Планът, който трябва да бъде обявен тази година, може да включва съвместни покупки, съхраняване на запаси и повече средства за европейски проекти, каза тя.

ЕС вече определи цели за намаляване на зависимостта си от вноса и е решен да действа по-бързо и по-стратегически, заяви говорител на Комисията.

Бързият растеж на сектора на редкоземните елементи в САЩ може да помогне за запълване на празнината, казва Райън Кастилу, управляващ директор на Adamas Intelligence, базирана в Торонто. Но Европа може да е сдържана да разчита прекалено на САЩ, допълва той.

„Според мен Европа също така признава, че в момента САЩ не се страхуват да водят враждебна политика“, отбелязва Кастилу.

По-високите американски субсидии може да привлекат някои европейски компании да се установят от другата страна на Атлантическия океан.

Базираната във Великобритания компания за редкоземни елементи Pensana, която разработва мина в Ангола, заяви неотдавна, че се отказва от плановете си за изграждане на британско преработвателно съоръжение и насочва вниманието си към Америка. Експортно-импортната банка на САЩ е предложила 160 млн. долара дългово финансиране за мината, съобщи президентът на Pensana Пол Атерли, в сравнение с британска субсидия за преработвателното съоръжение, която би била на стойност около 6,6 млн. долара.

„Нивото на подкрепа от британското правителство беше далеч по-ниско от необходимото“, коментира Атерли. „Американското правителство ни попита колко пари са ни нужни“, допълва той.

Neo си е осигурила финансиране от ЕС в размер на 16,9 млн. долара. Неотдавнашната подкрепа от правителството на САЩ далеч надхвърля това ниво. През юли правителството на САЩ заяви, че ще придобие дял от 15% в компанията за редкоземни елементи MP Materials и ще установи минимална цена за продуктите си.

Сулеман казва, че според него Neo би избрала отново Европа, ако днес трябваше да вземе решение за завода си в Навара, тъй като търсенето от клиентите е много по-високо в Европа, отколкото в САЩ и тъй като Neo вече разполага с инсталация за сепариране на редкоземни елементи близо до Нарва. След като бъдат изкопани, редкоземните елементи трябва да бъдат сепарирани и рафинирани преди да могат да бъдат използвани за производството на магнити.

Европа разполага с някои съоръжения за преработка и рециклиране на редкодемни елементи, но няма техен активен добив.

Естония прие плановете на Neo. Властите в Нарва са издали разрешение за строеж на завода за 4,5 месеца, което според кмета Катри Райк е най-краткият възможен срок според законите на страната. Тя казва, че не спирала да звъни, за да се увери, че общината спазва строгия график, като е притискала колегите си да подготвят документите възможно най-бързо.

„Подкрепихме идеята и плана им възможно най-много“, отбелязва Райк.

В знак за символното значение на завода в Нарва за европейските ръководители Фон дер Лайен донесе постоянен магнит от завода на срещата на Г-7 в Канада по-рано тази година, за да го покаже на останалите лидери.

Засега производителите в ЕС разчитат, че клиентите са готови да платят по-висока цена, за да избегнат ограниченията на Китай, казва Бен Дейвис, главен изпълнителен директор на Световната асоциация на индустрията за редкоземни елементи, чийто член е Neo.

Той допълва, че членовете на асоциацията биха се радвали, ако ЕС увеличи подкрепата си, както прави САЩ, за да съдейства за преодоляване на ценовата разлика между китайските и западните продукти.