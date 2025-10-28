ЕС ще преговаря с Китай за разрешаване на спора относно редкоземните метали

Европейският съюз (ЕС) и Китай ще проведат разговори по-късно тази седмица за разрешаване на търговските спорове, тъй като ограниченията на Пекин върху износа на ключови метали и чипове рискуват да засегнат европейската автомобилна индустрия, съобщава Bloomberg.

Европейската комисия (ЕК) ще приеме китайска делегация, за да обсъди ограниченията върху редкоземните елементи, което предизвика тревога сред правителствата и фирмите в целия блок.

В понеделник бяха проведени предварителни разговори за подготовка за пристигането на китайската делегация в четвъртък (30 октомври), заяви Олоф Гил, говорител на ЕК, цитиран от Bloomberg.

По-рано този месец Китай обяви планове за значително затягане на контрола върху износа на редкоземни елементи и други важни материали. Съгласно мерките чуждестранните износители на стоки, които използват определени метали, произхождащи от Китай, ще се нуждаят от лиценз за износ.

Преди това Пекин блокира износа на Nexperia от Китай, като ходът е в отговор на решението на нидерландското правителство да поеме контрола над компанията поради опасения, че китайската компания майка Wingtech Technology Co. се опитва да наруши дейността на производителя на чипове.

Разговорите в Брюксел ще съвпаднат със срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския държавен лидер Си Дзинпин в Южна Корея, която цели разсейване на двустранното търговско напрежение. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че Китай ще отложи разширения си режим за лицензиране на метали с една година.

Брюксел и европейските страни членки на блока обсъждат варианти за справяне с недостига на минерали. Сътресенията се случват в момент, когато европейската индустрия се стреми да повиши конкурентоспособността си, а смущенията в световната търговия засилват натиска към технологични промени. Европейските политици признаха, че няма бързо решение на това, тъй като отношенията с Китай продължават да се влошават.

ЕС работи по план за действие при извънредни ситуации, включващ увеличаване на производството на метали на своя територия, диверсифициране на мрежата от доставчици и повторно използване на някои материали. Освен това блокът иска да създаде съвместен център за покупки и стратегическо складиране.

Успоредно с това европейски и китайски представители обсъждат разрешаването на временния износ на чипове на Nexperia, за да се поддържа потокът от доставки, докато се договаря дългосрочно решение. Подобен ход се разглежда от автомобилната индустрия като най-подходящия начин за предотвратяване на мащабни прекъсвания на производството, изтъква източник, запознат с темата.

„Приемаме много сериозно ситуацията, пред която са изправени компаниите, и сме в контакт със засегнатите“, заяви Луиза-Мария Шпоо, говорител на германското министерство на икономиката. „С безпокойство гледаме на потенциалните трудности при веригата на доставки и работим с Китай, за да насърчим интересите на германската икономика“, добавя тя.

Според нея администрацията на канцлера Фридрих Мерц е в контакт с ЕС и е изяснила позицията си по време на среща в петък (24 октомври).

Докато ЕК търси решение на казуса, изпълнителният орган на ЕС също така подготвя сценарий за ответни мерки срещу ограниченията на Китай в опит да получи предимство по време на преговорите.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви през уикенда, че всички варианти са на масата, след като френският президент Еманюел Макрон призова за използване на инструмента за борба с принудата - най-мощният търговски инструмент на ЕС, в спора с Китай.

„Същността на икономическите и търговските отношения между Китай и ЕС се крие в допълващите се предимства и взаимната полза“, заяви междувременно китайското външно министерство. „Надяваме се, че европейската страна ще спази ангажимента си да подкрепя свободната търговия и да се противопоставя на търговския протекционизъм, да се въздържа от често приемане на ограничителни мерки и вместо това да решава търговските въпроси чрез диалог и консултации“.