Президентът започва консултации с парламентарните групи на 15 декември

Президентът Румен Радев ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в понеделник, 15 декември. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

За 10.00 часа е предвидена първата среща с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

В 11.30 часа Радев ще приеме на "Дондуков" 2 представителите на парламентарната група на "Продължаваме Промяната - Демократична България".

Консултациите на президента с парламентарните групи от 51-вото Народно събрание са в съответствие с изискване на Конституцията. Държавният глава трябва да изпълни основния закон на държавата, след като правителството на Росен Желязков подаде оставка.

Румен Радев трябва да избере служебен министър-председател от „домовата книга“, след което избраникът ще предложи състава на служебния кабинет, който президентът трябва да одобри. В политическия живот на страната ни терминът „домова книга“ се изразява в списък с висши държавни длъжности, от които държавният глава трябва да избере служебен премиер, ако парламентът не успее да сформира редовно правителство след оставка или при предсрочни избори.

Сега изборът е между девет души, които заемат определени висши държавни длъжности.

Това са председателят на Народното събрание Рая Назарян, управителят на БНБ Димитър Радев, подуправителите на централната банка Радослав Миленков, Петър Чобанов и Андрей Гюров, който е в отпуск, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева, омбудсманът Велислава Делчева и заместник-омбудсманът Мария Филипова.