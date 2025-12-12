Отрицателните цени забавят бума при соларните централи в ЕС през 2025 г.

През 2025 година инсталираните нови соларни мощности в Европейския съюз достигат 65,1 гигавата, което е спад от 0,7% спрямо предходната година, сочи годишният доклад на SolarPower Europe. За първи път от 2016 година има намаление на новите инсталации и отчасти причината е, че секторът достигна своите междинни цели за десетилетието (400 гигавата инсталирани мощности към 2025 година).

Данните сочат, че към края на тази година в Европа мощността на инсталираните соларни панели ще достигне 406 гигавата.

Но от организацията очакват спадът да продължи и през 2026 година, както и през 2027 година. Причината не е само отпускането заради постигнатите цели, но и отрицателните цени, които се виждат все по-често (заради излишъка от енергия в определени моменти). Те намаляват печалбите в сектора и обезсърчават новите инвестиции.

През 2028 година и през 2029 година отново се чака ръст, но новите соларни инсталации няма да превишават 67 гигавата годишно и така много вероятно ЕС няма да изпълни целта за 2030 година за соларни панели с мощност 750 гигавата. Но и разминаването няма да е значително - постигнатото ще е 718 гигавата.

През 2025 година фотоволтаиците са осигурили 13% от потребената електроенергия, сочат още данните на SolarPower. През юни те са били основен енергоизточник в ЕС.

От организацията обръщат внимание и на орязаните субсидии за покривните инсталации - една мярка, която беше много популярна в годините на енергийната криза. Покривните солари подкрепиха домакинствата при ръста на цената на електроенергията и през 2023 година те бяха 28% от всички нови соларни мощности. През 2025 година делът им пада до 14 на сто.