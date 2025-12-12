Цената на петрола се покачва от най-ниските си нива от октомври насам*

Цената на петрола се покачва в петък, след като вчера достигна най-ниското си ниво за почти два месеца, подкрепена от оптимизма на по-широките финансови пазари, предава Bloomeberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,6% до 61,65 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – също с 0,68% до 57,99 долара за барел.

Азиатските индекси също се повишават, след като бенчмарковете на американските и световните пазари достигнаха нови рекорди, подпомогнати от решението на Федералния резерв да намали лихвите и от положителната му оценка за икономиката на САЩ.

Оптимизмът помогна да се компенсира мечият пазарен поглед към суровината, която е загубила почти една пета от стойността си тази година заради опасения от прекомерно предлагане. Международната агенция по енергетика (МАЕ) в четвъртък потвърди прогнозата си за безпрецедентен излишък - макар и малко по-нисък от обявеното миналия месец - и заяви, че глобалните запаси са се увеличили до четиригодишен връх.

„Поскъпването всъщност се носи на същата вълна, която издига и акциите“, казва Харис Куршид, главен инвестиционен директор на базираната в Чикаго Karobaar Capital. „Трейдърите са готови да поемат малко повече риск във всички категории, но фундаменталният излишък все още е налице“, добавя той.

Геополитическото напрежение също може да окаже подкрепа на цените на петрола. Американският президент Доналд Тръмп обяви нови санкции срещу трима племенници на венецуелския президент Николас Мадуро, както и срещу шест петролни танкера, след като САЩ задържаха супертанкер край бреговете на южноамериканската държава в сряда.

Според запознати с операцията, задържането на кораба е било само началото на нов етап от засилената кампания за натиск на администрацията на Тръмп срещу венецуелския президент. Действието, определяно като икономическа държавна стратегия, цели да лиши Мадуро от жизненоважни петролни приходи и да го принуди да се откаже от властта, казват източниците.

Междувременно производството в Бразилия се възстановява след прекъсвания, които намалиха добива с над 300 хил. барела на ден миналия месец. Държавата е най-големият производител в Латинска Америка.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.