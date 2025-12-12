Disney дава на OpenAI лиценз за свои герои и купува дял за 1 млрд. долара

Walt Disney Co. ще предостави лиценз за емблематични герои като Мики Маус и Пепеляшка на OpenAI за използване в своята видео платформа с изкуствен интелект (АІ). В същото време компанията се съгласи да придобие дял на стойност от 1 млрд. долара в стартъпа.

Като част от новия тригодишен договор видеоплатформата Sora на OpenAI ще може да черпи от библиотека с над 200 анимирани героя и същества – от Лило и Стич до Ариел и Симба – когато генерира видеоклипове с изкуствен интелект в отговор на потребителски заявки. Сделката, обявена в четвъртък, обаче не покрива никакви т. нар. разпознаваеми характеристики или гласове на персонажите. Така че видеоклип може да включва Уди от „Играта на играчките“, но без гласа на актьора Том Ханкс, който играе героя в популярните филми.

Сделката бележи най-голямата капиталова инвестиция, която водещо холивудско студио е направило в разработчик на модели с изкуствен интелект до момента. Като част от споразумението Disney ще стане основен клиент на OpenAI, използвайки инструментите му за създаване на нови продукти и преживявания, включително куриране на селекция от видеоклипове на Sora на стрийминг платформата Disney+ и внедряване на ChatGPT за своите служители. Disney също ще има възможност да закупи допълнителен дял в OpenAI.

„Бързото развитие на изкуствения интелект бележи важен момент за нашата индустрия и чрез това сътрудничество с OpenAI ние ще разширим обмислено и отговорно обхвата на нашето разказване на истории чрез генеративен АІ, като същевременно уважаваме и защитаваме създателите и техните произведения“, каза главният изпълнителен директор на Disney Боб Айгър в изявление.

Компаниите не са предоставили повече подробности за лицензионното споразумение.

Споразумението е подобно на това, което Disney сключи с компанията зад Fortnite - Epic Games Inc., миналата година, за да създаде нова вселена от игри и забавления. В тази сделка Disney придоби дял от 1,5 млрд. долара в Epic и ще позволи на героите на Disney да се появяват във Fortnite, както и в нови заглавия. То включва и сътрудничество с тематични паркове.

OpenAI е прекарал месеци в разговори с най-големите собственици на студия в Холивуд, включително Disney, Universal Pictures на Comcast Corp. и Warner Bros. Discovery Inc., относно творческия и търговски потенциал на Sora, съобщи Bloomberg News по-рано. Но студиата не са склонни да започват бизнес с компания за изкуствен интелект, опасявайки се как тя може да използва данните им и така да разгневи синдикатите, с които работят ежедневно.

От Гилдията на американските писатели заявиха по-рано, че OpenAI и други компании, работещи с изкуствен интелект, са „откраднали“ огромни библиотеки от произведения, създадени от нейните членове. „Сделката на Disney с OpenAI изглежда дава одобрение на кражбата на нашата работа и отстъпва стойността на това, което създаваме, на технологична компания, която е изградила бизнеса си на наш гръб“, заявиха от Гилдията в писмо до своите членове.