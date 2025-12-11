Здравко Пиринлиев: Инвеститорите очакват освен приходи от AI и печалби

Инвеститорите разбраха, че изкуственият интелект е нещо много хубаво и носи приходи, въпросът е кога те ще започнат да се материализират с печалби. Този коментар направи Здравко Пиринлиев, главен инвестиционен анализатор в BenchMark Finance, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Манията около изкуствения интелект започва да узрява, пазарът става малко по-рационален, а инвеститорите вече задават важните въпроси. Преди две-три години, ако ръководителите на технологичните компании споменеха изкуствен интелект при представянето на отчетите им, цената на акциите се вдигаше с до 15%. Сега не е така“, посочи той.

Според него, когато се съобщават новини за големи разходи, свързани с инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект и центрове за данни, нормално е пазарът да реагира негативно, отбеляза Пиринлиев и даде за пример отчета на Oracle.

По думите на финансовия анализатор в етапа на узряване на технологията инвеститорите започват да задават важните въпроси. „ChatGPT е нещо много хубаво, но приходите трябва да се покачат десет пъти, за да излезе OpenAI на печалба“, изтъкна той.

Пиринлиев смята, че успехът на IPO на SpaceX ще зависи от кондицията на пазара. „Около SpaceX има голямо въодушевление, въпреки че за момента IPO на компанията е само слух и няма официална информация от ръководството“, коментира той.

Анализаторът отбеляза, че SpaceX работи на печалба и това е добре, тъй като Илон Мъск беше казал, че компанията би била готова да направи IPO, ако се види стабилен тренд при печалбата и приходите.

Той добави, че правенето на IPO-та догодина ще зависи кондицията на пазара. „Ако той расте, вероятността на видим първично публично предлагане на SpaceX нараства. Ако поеме надолу или се стигне до етап на по-сериозна корекция, е възможно то да бъде отложено малко във времето“, прогнозира Пиринлиев.

