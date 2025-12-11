Разочароващият отчет на Oracle тласка S&P 500 надолу*

Широкият пазарен показател S&P 500 спада в четвъртък, след като резултатите на Oracle отново разпалиха притесненията за силно поскъпващите технологични акции, въпреки че последното намаление на лихвите от Федералния резерв подкрепи американските борси в предходната сесия, предава CNBC.

Бенчмаркът се понижава с 0,4%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite отстъпва с 0,7%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се представя по-добре, напредвайки с 0,2%.

Акциите на Oracle поевтиняха с 15%, след като компанията за облачни услуги отчете разочароващи тримесечни приходи и повиши прогнозата си за разходите, засилвайки опасенията относно дълга ѝ.

Данните дадоха допълнителен тласък на дебата за това колко бързо технологичните компании ще успеят да реализират възвръщаемост от инвестициите си в изкуствен интелект (AI). Други акции, свързани с AI, също поевтиняха, включително тези на Nvidia и AMD, които са надолу с по над 2%. Книжата на CoreWeave поевтиняха със 7%.

Тези движения охладиха инерцията от предходната сесия, когато S&P 500 приключи едва на сантиметри от нов исторически връх, след като разделеният Федерален резерв обяви намаление на лихвите за трети път тази година и изключи възможността за повишение. Паричният орган понижи основната лихва по овърнайт заемите с четвърт процентен пункт до диапазона 3,5-3,75% и сигнализира по-бавен ритъм на бъдещи намаления.

Председателят на Фед Джером Пауъл заяви, че централната банка е „в добра позиция да изчака и да види как ще се развие икономиката“ и отбеляза, че митата, въведени от президента Доналд Тръмп, са фактор за инфлацията.

„Не се изненадваме от краткосрочния оптимизъм на пазарите, след като Фед продължава да намалява лихвите въпреки растящата икономика. Въпреки това смятаме, че розовите очила може да паднат, когато инвеститорите осъзнаят, че пътят към по-ниски лихви може да бъде по-дълъг - или може изобщо да не се реализира в степента, в която те очакват,“ заяви Крис Закарели, главен инвестиционен директор в Northlight Asset Management.

Главният пазарен стратег на F.L. Putnam Investment Management Елън Хейзън посочи, че по-голямата несигурност относно бъдещите лихви и противоречивите данни за състоянието на американската икономика могат „да доведат до по-висока волатилност и по-високи рискови премии на пазари като акциите, когато навлизаме в 2026 г.“

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,108%, а тази по 30-годишните - до 4,755%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,55% до 98,245 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,99% до 60,97 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,14% до 57,21 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,95 на сто и се търгува на цена от 4264,9 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.