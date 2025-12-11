Решението на Фед отново потопи цената на биткойна

Цената на биткойна отново тръгна надолу, докато други по-рискови активи поскъпнаха, след като Федералният резерв на САЩ намали лихвените проценти и изрази оптимизъм относно икономиката.

Най-старата криптовалута за кратко падна под прага от 90 хил. долара по време на азиатската търговия от дневен връх от 94 490 долара предния ден, според данни, събрани от Bloomberg. По-малките токени, включително етер, рипъл и солана, също поевтиняват.

Минути преди 9 ч. българско време биткойнът се възстановява до близо 90 265 долара, което обаче остава спад от 2,5% в цената за денонощието.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Биткойнът е в отслабена позиция, след като преживя няколкоседмичен спад, който започна в началото на октомври с голямо ликвидационно събитие, което изтри около 19 млрд. долара в залози с ливъридж. Азиатските акции следват ръстовете на Wall Street в четвъртък, след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл обяви намаление на лихвения процент с четвърт процентен пункт, но това не повдигна настроението сред криптотрейдърите.

„Това е ясно отделяне“, коментира Шон Макналти, ръководител на търговията с деривати в Азиатско-тихоокеанския регион във FalconX.

Междувременно стана ясно, че компанията трезор Strategy на Майкъл Сейлър е придобила 10 624 токена на стойност 962,7 млн. долара от 1 до 7 декември, което е най-голямата ѝ покупка от юли насам.

Това обаче не успя да задържи цената на токена над 94 хил. долара, „потвърждавайки, че търсенето е затрупано от структурни продажби“, посочва Макналти. Следващото ключово ниво за биткойна е 88 500 долара, като прагът от 85 000 долара е „критичната граница“, добави той.